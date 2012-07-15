برگزاری کنفرانس علمی عدم تعهد در روزهای 27 و 28 تیر ماه در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی اکبر رضایی، مسوول کمیته علمی و پژوهشی شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد گفت: به منظور ایجاد تمایز این نشست با دوره‌های پیشین و نیز احصاء راهکارهای بهره‌وری بیشتر و تضمین عملکرد نشست،کنفرانسی علمی – پژوهشی با حضور فرهیختگان کشورهای عضو در روزهای 27 و 28 تیر در تهران برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه در این کنفرانس با دریافت مقالات مرتبط و استخراج رویکردهای روشمند می توان گامهای مطمئن تری برای صلح پایدار در سایه مدیریت مشترک جهانی برداشت، گفت: از جمله فعالیت‌هایی که تاکنون برای برگزاری این کنفرانس صورت گرفته می‌توان به تشکیل شورای سیاست‌گذاری با حضور نمایندگان ارگان‌های ذیربط و همچنین تشکیل کمیته علمی با زیر گروه‌های پنج‌گانه (علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، سازمان‌های مردم نهاد، رسانه‌ها و فرهنگ و تمدن و اقتصاد) به عنوان محورهای اصلی کنفرانس، ایجاد دبیرخانه، طراحی سایت اختصاصی و سامانه خبری و همینچنین فراخوان دریافت مقالات با ساز و کار نرم‌افزاری آنلاین و اجرای تبلیغات گسترده محیطی و رسانه‌ای اشاره کرد.

مسوول کمیته علمی و پژوهشی شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد اظهار داشت: ارائه مقالات علمی و پژوهشی، میزگرد و نشست‌های کارشناسی، کارگروه‌های تخصصی آموزشی، سخنرانی‌های علمی تخصصی، نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی از مهمترین فعالیت‌هایی است که در این کنفرانس انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از 300 چکیده مقاله به دو زبان فارسی وانگلیسی به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده که 40 مورد از آنها در روزهای برگزاری کنفرانس ارائه و سایر مقاله‌ها در کتاب کنفرانس منتشر می‌شوند.