دوره هاي تفكر ديني پاسخگوي نيازهاي معنوي قشر جوان است

حجت الاسلام بهشتي نژاد رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ضمن اعلام اين مطلب و با تأكيد بر اين كه برگزاري اين دوره ها در راستاي ارتقاء آگاهي و بينش قشر جوان برگزار مي شود ، اين برنامه ها را اقدامي ارزشمند به منظور روشنگري اذهان عمومي اعلام كرد و گفت : برگزاري متوالي و مستمر اين دوره ها ، تاكنون نقش مؤثري در هدايت افكار جوانان استان اصفهان و رشد فكري آنها داشته است .

وي با اشاره به اين كه دوره هاي تفكر ديني همواره با استقبال مناسب و شايسته جوانان مواجه بوده است ، بر پاكي فكر و ذهن جوانان تأكيد كرد و افزود : در سال 83 ، نزديك به 1200 نفر از جوانان در همايش تفكر ديني شركت داشتند كه حدود 800 نفر از آنها خواهران جوان وعلاقمند به امور ديني و مذهبي بودند .

حجت الاسلام بهشتي نژاد عنوان برنامه امسال تفكر ديني را " جوان و عصر ايمان " اعلام كرد و گفت : براي تأثيرگذاري هر چه بيشتر ، فراگيرتر كردن برنامه و همچنين ايجاد موقعيت مناسب به منظور بهره گيري جوانان بيشتري از برنامه فوق ، برنامه امسال از طريق شبكه هاي تلويزيوني و همچنين راديويي نيز پخش شد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان اصفهان با تأكيد بر اين كه برگزاري دوره هاي تفكر ديني در سال هاي آينده نيز با جديت پيگيري شده و ادامه خواهد داشت ، اين برنامه را از اقدامات ارزشمند سازمان تبليغات استان در جهت پاسخگويي به نيازهاي ديني و معرفتي قشر جوان اعلام كرد كه تداوم آن مي تواند در رفع شبهات مختلف اين قشر كه آينده سازان جامعه هستند ، بسيار مفيد و مؤثر واقع شود .