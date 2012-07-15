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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۴

حسنی به مهر خبر داد:

حضور 9 شناگر فارس در اردوی تیم ملی شنا

حضور 9 شناگر فارس در اردوی تیم ملی شنا

شیراز- خبرگزاری مهر: سرپرست هیات شنای فارس گفت : 9 شناگرفارس به ارودی تیم ملی جوانان و بزرگسالان شنای کشور دعوت شدند.

 ایوب حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از جانب کمیته فنی فدراسیون شنا 65 شنا گر به اردوی تیم ملی دعوت شدند که در بین آنها 9 شناگر از استان فارس نیز حضور دارند.

وی ادامه داد: آرین علیایی ، علی محمد کرمی ، محمد امین مکملی ، آرین رسولی ، علیرضا توتونچی ، امیر محمد شجاعی فر، احمد رضا جلالی ، آرین زارع و امیر کمالی مقدم  شناگران استان فارس هستند  که به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

سرپرست هیات شنای فارس یاد آور شد: این اردو  به مدت سه روز زیرنظر"یورگ وویت" سرمربی آلمانی تیم ملی به منظور آماده سازی تیم های ملی جوانان و بزرگسالان  جهت حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان (2013 مراکش) و بازیهای آسیایی (2014 کره جنوبی)  در استخر ورزشگاه آزادی بر گزار می شود .

کد مطلب 1650430

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