حضور 9 شناگر فارس در اردوی تیم ملی شنا

ایوب حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از جانب کمیته فنی فدراسیون شنا 65 شنا گر به اردوی تیم ملی دعوت شدند که در بین آنها 9 شناگر از استان فارس نیز حضور دارند.

وی ادامه داد: آرین علیایی ، علی محمد کرمی ، محمد امین مکملی ، آرین رسولی ، علیرضا توتونچی ، امیر محمد شجاعی فر، احمد رضا جلالی ، آرین زارع و امیر کمالی مقدم شناگران استان فارس هستند که به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

سرپرست هیات شنای فارس یاد آور شد: این اردو به مدت سه روز زیرنظر"یورگ وویت" سرمربی آلمانی تیم ملی به منظور آماده سازی تیم های ملی جوانان و بزرگسالان جهت حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان (2013 مراکش) و بازیهای آسیایی (2014 کره جنوبی) در استخر ورزشگاه آزادی بر گزار می شود .