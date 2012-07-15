اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف/ شوراها در ایجاد آرامش روحی موثر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی احمدی میانجی ظهر یکشنبه در جمع اعضای منتخب شوراهای حل اختلاف استان کردستان در سنندج با بیان اینکه مهلت قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف کشور مهر ماه سال آتی به پایان می رسد، افزود: قوانین موجود بررسی شده و پس از رفع نقاط ضعف آن پیش نویس جامعی برای تصویب به دولت و مجلس ارائه شده است.

وی اظهار داشت: پرداخت مبلغ ثابت دستمزد، تعیین تکلیف نوع قرارداد و رفع برخی محدودیت های قانونی از جمله مسائل مطرح شده در پیش نویس های مذکور است و در صورت تصویب قانون پیشنهادی کارکنان شوراهای حل اختلاف به ازای هر سه ساعت فعالیت از دستمزد ثابتی بهره مند می شوند.

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: از این پس شوراهای حل اختلاف کشور به دو دسته تقسیم شده اند، به گونه ای که تعدادی از شوراها مختص صلح و سازش می شوند و تعدادی نیز امکان صدور رای را پیدا می کنند.

حجت الاسلام احمدی میانجی عملکرد شوراهای حل اختلاف را مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور 72 درصد مراجعه کنندگان به شوراهای حل اختلاف از عملکرد این نهاد رضایت دارند.

وی با اشاره به تهیه، تدوین و ارائه طرح ها و لوایحی برای بهبود شرایط کاری کارکنان شوراهای حل اختلاف کشور گفت: خبرهای خوشی برای کارکنان شوراهای حل اختلاف کشور در راه است.

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور تعداد این شوراها در کشور را حدود 9 هزار نفر اعلام کرد و افزود: چهار هزار نفر در این شوراها مشغول فعالیت هستند که باید وضعیت اشتغال آنها تعیین تکلیف شود.

حجت الاسلام احمدی میانجی نبود اعتبار کافی برای شوراهای حل اختلاف را از مهمترین مشکلات موجود اعلام کرد و اظهار داشت: کارکنان شوراهای حل اختلاف نمی توانند تا آخر عمر خود به صورت افتخاری خدمت کنند چرا که آنان نیز نیاز به تامین معاش دارند.

شوراها در ایجاد آرامش روحی جامعه موثر هستند

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: ایجاد آرامش روحی و روانی در انسان ها یک نعمت بزرگ از سوی خداوند است و انسان ها باید به دنبال برقراری این آرامش در جامعه باشند.

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: شوراهای حل اختلاف در ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه می توانند موثر عمل کرده و بسیاری از اختلافات را به سازش منجر کنند.

حجت الاسلام احمدی میانجی یادآور شد: اعضای شوراهای حل اختلاف باید بیش از اینکه به دنبال صدور حکم و مختومه کردن پرونده های مرجوعی به این نهاد باشند به دنبال سازش بین مراجعه کنندگان باشند و آرامش را به زندگی آنان و جامعه بازگرداند.

وی افزود: در قرآن و احادیث بزرگان دین بر ایجاد سازش و اصلاح اختلافات تاکید بسیار شده است و ایجاد صلح و سازش میان مراجعه کنندگان به شوراهای حل اختلاف نزد خداوند متعال اجر معنوی داشته و یک عبادت است.

مختومه شدن حدود چهار میلیون پرونده در سال 90

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در ادامه گفت: طی سال 90 سه میلیون و 900 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور بررسی و مختومه شد.

حجت الاسلام احمدی میانجی اظهار داشت: در سال 89 نیز چهار میلیون و 200 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف مختومه شد که این میزان با توجه به اینکه پرونده های بخش راهنمایی و رانندگی در سال 90 در مراجع قضایی رسیدگی شد، کاهش یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود میانگین پرونده های منجر به سازش در کشور را 35 درصد عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه در استان کردستان زمینه های صلح و سازش بیشتر از مناطق دیگر کشور است رقم 5/34 درصد پرونده های منتهی به صلح و سازش در این استان بسیار کم است.

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در پایان یادآور شد: مردم استان کردستان مردمی فرهنگی و نوع دوست هستند و در بسیاری از موارد از حق قانونی خود گذشته و انتظار می رود با تلاش بیشتر اعضای شوراهای حل اختلاف کردستان میزان پرونده های منجر به سازش در این استان به 70 درصد برسد.

نشست اعضای منتخب شوراهای حل اختلاف استان کردستان با حضور رئیس شوراهای حل اختلاف کشور، امام جمعه شهرستان سنندج، رئیس کل دادگستری استان، استاندار کردستان و فرماندار سنندج برگزار شد.

گفتنی است در پایان این نشست از سه نفر از قضات و هفت نفر از اعضای فعال شوراهای حل اختلاف سطح استان کردستان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.