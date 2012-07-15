طراحی جت مسافربری 100 تا 150 نفره در دانشگاه صنعتی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد اسماعیل همدانی گلشن با اشاره به اعلام معاونت پژوهش وفناوری وزرات علوم، مبنی برمحوریت این دانشگاه در زمینه الکترواویونیک (الکترونیک هوانوردی) در کشور گفت: بر این اساس و برمبنای تفاهم نامه منعقد شده با رئیس سازمان صنایع هوایی، تمامی تحقیقات مرتبط با این بخش از ساخت هواپیمای جت 100 تا 150 نفره در دانشگاه صنعتی اصفهان صورت خواهد گرفت.

وی موافقت شورای گسترش آموزش عالی وزرات علوم، تحقیقات وفناوری با تأسیس دوره کارشناسی ارشد معماری اویونیک برای نخستین بار درکشور در دانشگاه صنعتی اصفهان را از دیگر اقدامات در راستای ایجاد زیرساخت ها به منظور تحقق این طرح کلان ملی عنوان کرد.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: دانشگاه صنعتی اصفهان از ابتدای مهرماه سال جاری اقدام به پذیرش شش دانشجوی کارشناسی ارشد در این رشته خواهد کرد.

وی تأسیس گروه پژوهشی الکترواویونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان را از دیگر اقدامات در جهت تحقق این طرح بیان کرد و ادامه داد: با اخذ موافقت نهایی شورای گسترش آموزش عالی وزرات علوم، تحقیقات وفناوری برای این گروه پژوهشی، بسترهای لازم در جهت دستیابی به علوم و فناوری‌های راهبردی مورد نیاز کشور در این زمینه فراهم خواهد شد.