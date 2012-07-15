سکه و دلار ارزان شد/ سکه تمام طرح جدید 706 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه عرضه سکه های جدید پیش فروش بانک مرکزی و اجرای فاز دیگری از تحویل سکه ها، قیمت انواع سکه در بازار کاهش یافت.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز یک شنبه در بازار 709 هزار تومان، طرح جدید 706 هزار تومان، نیم سکه 354 هزار تومان، ربع سکه 181 هزار تومان و گرمی 108 هزار تومان اعلام شد. این نرخ‌ها دیروز به ترتیب 721 هزار تومان، 718 هزار تومان، 359 هزار تومان، 183 هزار و 500 تومان و 109 هزار و 500 تومان بود.



قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی در روز جاری 72 هزار و 326 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1590 دلار است.

فعالان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را امروز یکشنبه 1906 تومان، یورو را 2360 تومان و پوند را 2995 تومان اعلام کردند. این نرخها دیروز به ترتیب 1924 تومان، 2383 تومان و 3025 تومان بود.

