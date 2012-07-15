کهگیلویه و بویراحمد نیازمند صنایع بزرگ با خط تولیدبالا است

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: رونق بیش از پیش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، موجب استفاده حداکثری و بهینه از ظرفیت های موجود و گسترش پتانسیل های تولیدی بخشهای مختلف اقتصادی و به تبع آن اشتغال ملی را فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به تعطیلی کارخانه آرد و نشاسته یاسوج، بیان کرد: امیدواریم با کمک دستگاه های مربوطه هرچه سریعتر این کارخانه راه اندازی و زمینه اشتغال زایی جوانان این مرز و بوم فراهم شود.

وی با بیان اینکه حل مشکلات و راه اندازی مجدد کارخانه آرد و نشاسته یاسوج گام بلندی در تحقق شعار رهبری است، افزود: برای تحقق فرمان رهبری در سال جاری باید نگاهی یکپارچه و نظام مند به مسئله تولید و به تبع آن اشتغالزایی داشت.

عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تولید و افزایش صنعت در استان اظهار داشت: تولید موجب کاهش نرخ تورم در کشور شده و این به رفاه بیشتر مردم می انجامد.

وی با بیان اینکه صنعت در این استان متناسب با ظرفیتهای بیشمار کهگیلویه و بویراحمد نیست، بیان داشت: نبود سرمایه گذار بخش خصوصی مهمترین مانع رونق بخش صنعت و معدن در این استان است.

زارعی تصریح کرد: در صورتی که بسترهای لازم و زیرساختها برای شکوفا شدن استعدادهای صنعتی این استان مهیا شود، شاهد رونق بخش صنعت و معدن در این استان خواهیم بود.