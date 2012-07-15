اولین انجمن ژئومکانیک نفت ایران در شاهرود تشکیل می شود

دکتر احمد رمضان زاده، نماینده هیئت موسس انجمن ژئومکانیک نفت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشکیل اولین انجمن ژئومکانیک نفت ایران در شاهرود، افزود: این انجمن حوزه ای از دانش و فناوری را در صنعت نفت تحت پوشش قرار می دهد که بسیار پر اهمیت است.

استایار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود با بیان اینکه وزارت نفت دو وظیفه "تعیین تکلیف میادین مشترک نفتی و ازدیاد برداشت و تولید صیانتی از مخازن نفت و گاز کشور" را بر عهده دارد اظهار داشت: در طول زمان با کاهش تولید نفت، در فرآیند توسعه میادین نفتی تولید صیانتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت می یابد.

رمضان زاده ادامه داد: تولید صیانتی یعنی حد اکثر برداشت در طول زمان. با توجه به این که در دنیا متوسط برداشت از مخازن نفتی 35 درصد است و در عربستان گاها به 55 درصد نیز می رسد در ایران تنها 25 درصد از میادین نفتی استخراج می شود که درصد باقی مانده بعد از آن قابل برداشت نخواهد بود.

وی افزود: بر اساس اعلام وزیر نفت؛ هر یک درصد افزایش برداشت معادل 6 سال بودجه کشور است که رقم قابل توجهی را شامل می شود.

استادیار دانشکده معدن، نفت و ژئو فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود گفت: این انجمن با هدف متمرکز کردن توان علمی، فنی و اجرایی مراکز دانشگاهی، پژوهشی و صنعتی کشور جهت زمینه سازی افزایش سطح دانش و دانش فنی، بومی سازی فناوری های مرتبط، شناسایی و سازماندهی متخصصین و پژوهشگران داخلی و خارجی و همچنین ثبت تجربیات و مستندسازی پژوهش ها، مطالعات، طراحی ها و اقدامات اجرایی در حوزه های مختلف کاربرد ژئو مکانیک مخازن هیدروکربوری با نگاه ویژه به تولید صیانتی و افزایش تولید نفت در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد.

رمضان زاده یکی از اهداف مهم انجمن های علمی را که مهجور مانده مشارکت و همکاری با نهادهای سیاستگذار و دستگاه های اجرایی کشور نظیر مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت، قوه قضائیه،‌مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارتخانه ها، شورای عالی و سایر نهادها عنوان کرد.

وی گفت: با توجه ظرفیت بالای دانشگاه های کشور در این زمینه و نیازهای موجود در کشور، این انجمن می تواند در زمینه مشاوره و اجرای طرح های ملی و تدوین اسناد راهبردی کمک شایانی به مراکز ذکر شده کند چرا که بومی سازی این حوزه در انحصار چند شرکت چند ملیتی اکثرا آمریکایی و بعضا اروپایی است و خدمات مهندسی ژئومکانیک نفت را یا برای ما انجام نمی دهند یا با قیمت بالا و کیفیت پایین ارائه می دهند می تواند قدم بزرگی در خودکفایی صنعت نفت ایران در حوزه ژئومکانیک نفت بردارد.

نماینده هیئت موسس انجمن ژئومکانیک نفت ایران افزود: فراخوان عمومی دعوت به عضویت کلیه متخصصین، محقیقن و دانشجویان رشته های مهندسی معدن "گرایش های اکتشاف، استخراج،‌مکانیک سنگ، مهندسی تونل و حفریات زیر زمینی" مهندسی نفت گرایش های "حفاری، استخراج و بهره برداری، مخازن هیدروکربوری" مهندسی مکانیک، مهندسی عمران گرایش های "سازه و ژئو تکنیک" و سایر رشته های مرتبط جهت عضویت حقیقی و نیز سازمان ها، مراکز آموزشی و پژوهشی، شرکت ها و موسسات به صورت گسترده در سراسر کشور انجام شده که با استقبال گسترده ای نیز مواجه شده است.

رمضان زاده بیان داشت: فرم های ثبت نام جهت عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق وب سایت این انجمن به نشانی https://www.sites.google.com/site/irapga قابل دسترسی است.

وی با بیان اینکه تشکیل مجمع عمومی و انتخابات هیت مدیره انجمن ژئومکانیک نفت ایران شهریور سال جاری انجام می شود اظهار داشت: پنج نفر از اعضای موسس این انجمن از دانشگاه صنعتی شاهرود و مابقی از دانشگاه امیر کبیر، ‌دانشگاه تهران و دانشگان کرمان هستند.