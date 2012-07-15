دو فروند هواپیمای جدید به ناوگان پیوست/ چند فروند دیگر هم در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در جمع خبرنگاران با اشاره به خرید هواپیما با تسهیلات صندوق توسعه ملی اظهار داشت: دو فروند هواپیما وارد کشور شده و سری جدید ورود چند فروند هواپیما به ناوگان هوایی هم در راه است.

وی با بیان اینکه حجم زیادی از سفرهای جاده ای در 8 استان کشور صورت می گیرد، گفت: به همین دلیل وزارت راه و نیروی انتظامی در این 8 استان حساسیت بیشتری دارند و دولت عزم راسخ دارد که تلفات جاده ای را 5 درصد بالاتر از تکلیف قانون برنامه پنجم کاهش دهد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش حجم ترافیک در شهریور ماه، اظهار داشت: پیش بینی می کنیم که با توجه به آغاز ماه مبارک رمضان از مردادماه، افزایش سفر را در ماه های شهریور و تیر ماه داشته باشیم؛ به خصوص در شهریورماه که همزمان با تعطیلات عید فطر است.

نیکزاد تصریح کرد: استفاده از ابزارآلات الکتریکی، لکه گیری و دیگر اقدامات از سوی سازمان راهداری انجام می گیرد تا در این مقطع زمانی بتوانیم حجم ترافیک را کنترل کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری جلسه با فرماندهان نیروی انتظامی و معاونان راهداری در 8 استان پرتردد کشور، بیان کرد: نتیجه این جلسات به استانها ابلاغ می شود تا بتوانیم 15 درصد کاهش تلفات را در سال گذشته حفظ کنیم.

وی با اشاره به حذف یکهزار نقطه حادثه خیز در کشور بیان کرد: ارتقای سطح جاده ها نقاط حادثه خیز جدید را به وجود می آورد و هنگامی که یک جاده فرعی به جاده اصلی تبدیل می شود، قوس و نقاط پر حادثه در آن افزایش می یابد اما برنامه سال گذشته ما این بوده که 890 نقطه حادثه خیز در کشور را اصلاح کنیم.

نیکزاد با بیان اینکه امسال 8 هزار کیلومتر از راهها روکش آسفالت می شود، بیان کرد: تمهیدات خوبی برای دریافت عوارض هوشمند در آزادراه ها انجام گرفته است، ضمن اینکه اقدامات لازم هم با بانکها شده است تا مردم با استفاده از ابزارهای هوشمند ترغیب شوند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تخفیف 25 درصدی سازمان راهداری برای استفاده از عوارض هوشمند، افزود: اجرای عوارض هوشمند در اتوبان تهران- قم انجام گرفته و به همین منظور برای تشویق مردم تخفیف 25 درصدی هم برای رانندگان در نظر گرفته شده است.

در ادامه سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه در 5 سال گذشته 50 درصد نیروی انسانی در راهنمایی و رانندگی افزایش پیدا کرده است، گفت: شتاب و توسعه در تولید خودرو زیاد است و افزایش وسایل نقلیه شخصی به خصوص در روستاها نیاز کنترل را هر روز افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه برای جبران عقب ماندگی ها افزایش نیرو صورت می گیرد، بیان کرد: تلاش ما این است تا از مشارکت مردم استفاده کنیم و با مراقبت‌های راداری و الکترونیکی بتوانیم کنترل بیشتری در جاده ها داشته باشیم.

احمدی مقدم تصریح کرد: قصد داریم تا امنیت ده ساله را در جاده ها در دو تا سه سال دیگر محقق کنیم و به همین منظور پلیس راه روستایی در جاده های روستایی حضور دارند و بخش کوچکی هم در کلانتری ها و پاسگاه های دوردست برای آموزش یک عنصر راهنمایی و رانندگی ایجاد شده است.

وی در خصوص تاثیر عدم حضور فیزیکی پلیس در جاده ها بیان کرد: حضور فیزیکی پلیس و قدرت قانون یکی از ابزارهای کاهش خسارات و تصادفات است اما تمرکز ما بر افزایش فرهنگی رانندگان است تا جاده ها خیلی هم حالت پلیسی نداشته باشد.