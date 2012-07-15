رنجبر مدال طلا گرفت/ علیخانی نژاد به برنز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رنجبر در کلاس نشسته ماده ریکرو نشان طلا را برگردن آویخت و امین علیخانی نژاد نیز در کلاس ایستاده ماده ریکرو، بر سکوی سوم ایستاد و نشان برنز را به دست آورد.



بدین ترتیب ملی پوشان جانباز ومعلول تیم تیر و کمان با کسب 2 نشان طلا و یک برنز در بخش انفرادی و یک نشان نقره، یک برنز و عنوان چهارمی در بخش تیمی، به کار خود پایان دادند.



مجید کهتری، رئیس انجمن تیر و کمان جانبازان و معلولان، در خصوص این رقابت‌ها گفت : در دور مقدماتی، سه نفر از ملی‌پوشان کشورمان موفق به کسب عنوان اول سه کلاس شدند که کسب همزمان این سه عنوان توسط یک کشور ، در نوع خود کم نظیر و بی‌سابقه است. در دور مقدماتی ابراهیم رنجبر عنوان اول کلاس نشسته ریکرو، راضیه شیرمحمدی و زهرا نعمتی به ترتیب عناوین اول کلاس ایستاده و نشسته ماده ریکرو را به دست آوردند و پس از آن وارد دور حذفی شدند.



عناوین کسب شده توسط تیم ملی تیر و کمان جانبازان و معلولان ایران در رقابت های جهانی رده بندی چک به این شرح است:

- زهرا نعمتی ، نشان طلا ماده ریکرو ، کلاس نشسته

- ابراهیم رنجبر ، نشان طلا ماده ریکرو کلاس نشسته

- امین علیخانی نژاد، نشان برنز ماده ریکرو، کلاس ایستاده

- نشان نقره ، ماده ریکرو مختلط تیمی مردان (ابراهیم رنجبر، رهام شهابی پور و امین علیخانی نژاد)

- نشان برنز، ماده ریکرو مختلط تیمی (ابراهیم رنجبر، زهرا نعمتی)

- عنوان چهارم، ماده کامپوند مختلط تیمی (سید شهاب الدین بصام تبار و سمیه عباسپور)



رقابت های جهانی رده بندی تیر وکمان معلولان از 21 تا 25 تیر ماه به میزبانی کشور چک برگزار شد.