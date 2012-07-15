رنجبر مدال طلا گرفت/ علیخانی نژاد به برنز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رنجبر در کلاس نشسته ماده ریکرو نشان طلا را برگردن آویخت و امین علیخانی نژاد نیز در کلاس ایستاده ماده ریکرو، بر سکوی سوم ایستاد و نشان برنز را به دست آورد.
بدین ترتیب ملی پوشان جانباز ومعلول تیم تیر و کمان با کسب 2 نشان طلا و یک برنز در بخش انفرادی و یک نشان نقره، یک برنز و عنوان چهارمی در بخش تیمی، به کار خود پایان دادند.
مجید کهتری، رئیس انجمن تیر و کمان جانبازان و معلولان، در خصوص این رقابتها گفت : در دور مقدماتی، سه نفر از ملیپوشان کشورمان موفق به کسب عنوان اول سه کلاس شدند که کسب همزمان این سه عنوان توسط یک کشور ، در نوع خود کم نظیر و بیسابقه است. در دور مقدماتی ابراهیم رنجبر عنوان اول کلاس نشسته ریکرو، راضیه شیرمحمدی و زهرا نعمتی به ترتیب عناوین اول کلاس ایستاده و نشسته ماده ریکرو را به دست آوردند و پس از آن وارد دور حذفی شدند.
عناوین کسب شده توسط تیم ملی تیر و کمان جانبازان و معلولان ایران در رقابت های جهانی رده بندی چک به این شرح است:
- زهرا نعمتی ، نشان طلا ماده ریکرو ، کلاس نشسته
- ابراهیم رنجبر ، نشان طلا ماده ریکرو کلاس نشسته
- امین علیخانی نژاد، نشان برنز ماده ریکرو، کلاس ایستاده
- نشان نقره ، ماده ریکرو مختلط تیمی مردان (ابراهیم رنجبر، رهام شهابی پور و امین علیخانی نژاد)
- نشان برنز، ماده ریکرو مختلط تیمی (ابراهیم رنجبر، زهرا نعمتی)
- عنوان چهارم، ماده کامپوند مختلط تیمی (سید شهاب الدین بصام تبار و سمیه عباسپور)
رقابت های جهانی رده بندی تیر وکمان معلولان از 21 تا 25 تیر ماه به میزبانی کشور چک برگزار شد.
در آخرین روز از رقابتهای تیروکمان معلولان که در جمهوری چک برگزار شد، کمانداران ایران موفق به کسب دو نشان دیگر شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رنجبر در کلاس نشسته ماده ریکرو نشان طلا را برگردن آویخت و امین علیخانی نژاد نیز در کلاس ایستاده ماده ریکرو، بر سکوی سوم ایستاد و نشان برنز را به دست آورد.
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