به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب بعد از ظهر روز یکشنبه در بازدید از زندان گرمسار ، از کلیه واحدها و قسمت های مختلف این زندان بازدید و با برخی از مددجویان پیرامون مشکلات آنان گفتگو کرد.

وی در جمع مددجویان ضمن تاکید بر فراهم سازی زمینه رهایی محکومین مالی و غیر عمد در زندان ها گفت: زندان تذکر برای ماست، حبس کوتاه مدت است به جهت نیل در راه سعادت و خودشناسی و بازگشت سعادتمندانه به کانون گرم خانواده و اجتماع.

نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان افزود: عمر انسان ها کوتاه است، باید از فرصت و تجربه در حبس به نحو بسیار موثر و پویا درس گرفت.

کاتب تصریح کرد: انسان باید مناعت طبع و عزت نفس داشته باشد و نباید به دلایل واهی در جامعه و در نزد خانواده خود سرافکنده شود.

نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان همچنین در خصوص محکومین مالی گفت: تمام تلاش و سعی خود را بکار خواهیم گرفت تا به طرق مختلف زمینه دریافت تسهیلات را برای محکومین مالی گرفتار در این زندان فراهم کنیم.

سرکبیری رئیس زندان گرمسار نیز در این بازدید، با تشریح مشکلات عمده ای که گریبانگیر این زندان و مددجویان است گفت: عمده مشکلات این زندان کمبود فضای فیزیکی به دلیل افزایش جمعیت کیفری است.