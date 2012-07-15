80 میلیارد ریال سهم تسهیلات شناور در بخش کشاورزی شهرستان کلیبر

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود محمدیان پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان کلیبر با اشاره به جلسات استانی کارگروه مربوط به شهرستان کلیبر ، سهم تسهیلات شناور در نظر گرفته شده را 80 میلیارد ریال در فعالیتهای صنایع تبدیلی و دامداری، پرورش طیور، تجهیز اراضی و تحویل زمین، افزایش مکانیزاسیون، اصلاح باغات ، ایجاد نهالستان عنوان کرد و گفت: امیدواریم به مرور نتایج این کارگروه در جهت افزایش تولید اثرات خود را در جامعه نشان دهد و بتوانیم مشکلات نشان داده شده را حل کنیم.



وی با بیان اینکه فارغ التحصیلان رشته های مختلف کشاورزی به عنوان ظرفیت های این بخش به حساب می آیند که باید وارد عرصه کار در حوزه کشاورزی شوند افزود: یکی از سیاست های سازمان در سال 91 را حل مشکلات متخصصان کشاورزی جویای کار در استان تشکیل داده است.



محمدیان در رابطه با اصلاح الگوی کشت نیز گفت: باید توجه داشته باشیم که منابع موجود بهینه مصرف شده و در هر منطقه ای محصولی کاشت شود که متناسب و سازگار با شرایط اقلیمی و میزان آب در دسترس آن منطقه است .



رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یکی از مشکلات کشاورزی را حوادث غیر مترقبه مانند تگرگ و سیل ، سرما و آتش سوزی دانست و ادامه داد: از ناحیه این موارد هر ساله خسارت زیادی به باغ ها و اراضی وارد می شود که اولین اقدام برای پیشگیری از این بلایای طبیعی پوشش بیمه محصولات کشاورزی است که در سال زراعی گذشته 53.3 درصد باغ ها و 60 درصد زمین ها کشاورزی بیمه شده اند.



وی استفاده از تجهیزات ضد تگرگ و سرمازدگی را از اقدام دیگر برای مبارزه با بلایای طبیعی و پیشگیری از آنها عنوان نموده و گفت: اولین دستگاه پیشگیری از سرمازدگی در شند آباد شهرستان شبستر اخیراً نصب و هم اکنون از آن استفاده می شود و در سالجاری از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه استان نیزدستگاه های ضد تگرگ مناطق پر خطر استفاده خواهد شد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یکی از عوامل اثر بخش در کشاورزی را بسته بندی دانست و گفت: بسته بندی و فرآوری محصولات کشاورزی یکی از مهمترین راهکارها درپیشرفت کشاورزی است و در استان آذربایجان شرقی حدود 300 مرکزبسته بندی و فرآوری داریم ولی این بسته بندی ها درحد رضایت مصرف کنندگان نیست و رقابت برای صادرات نیست.



رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده شهرستان کلیبر نیز در این جلسه با اشاره به سرمایه گذاریهای انجام شده در احداث سدهای خداآفرین ، ارسباران و پیغام چایی گفت : این طرحها باید بخش کشاورزی را در منطقه متحول کند.



ارسلان فتحی پور با تأکید بر زمانبندی پروژه ها، ایجاد پایابها را همزمان با احداث سدها برای استفاده از سرمایه گذاری واجب و با اشاره بر وجود 70 هزار هکتار زمین مستعد، تأمین نیاز آبی آنرا خواستار شد و گفت: استفاده از آب رودخانه ارس بایستی در اولویت اقدامات بخش آب استان قرار گیرد.