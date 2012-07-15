قتل پدر زن توسط داماد عصبانی/ برگزاری کارگاه سلامت مردان ایران در کردکوی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالبی بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب کردکوی از وقوع یک فقره قتل در شهرستان خبر داد و گفت: گزارش های اولیه حاکی از قتل فردی با ضربات چاقو بود که پس از بررسی های بیشتر مشخص شد در یک درگیری ، داماد عصبانی با ضربات چاقو پدرزن خود را از پای در آورده است.

محمد طالبی افزود: با تحقیق از شاهدان و تلاش ماموران انتظامی ، متهم به قتل ، عصر روز حادثه دستگیر و آلت قتاله نیز کشف شد.

وی تصریح کرد: در ادامه بررسی پرونده ، صحنه جرم ، بازسازی و متهم پس از تفهیم اتهام با صدور قرار بازدادشت موقت، روانه ی زندان شد.

به گفته طالبی در تحقیقات تکمیلی رد پایی از نفر دومی هم دیده شد که پس از شناسایی ، دستگیر و روانه زندان شد و تحقیقات تکمیلی برای کشف حقایق بیشتر درباره انگیزه ارتکاب قتل ادامه دارد.

مسابقات انتخابی تنیس روی میزان بانوان ناشینوان گلستان

هیئت ناشنوایان استان گلستان بمناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی مسابقات انتخابی تنیس روی میز بانوان ناشنوایان و بیماران خاص استان را برگزار کرد.

در این مسابقات، در بخش بیماران خاص، عادله صادقی پور نفر اول- الهام جلالی نفر دوم -فاطمه حسینی و فاطمه عباسی مشترکاً سوم و در بخش ناشنوایان، فاطمه جلالی نفر اول- صدیقه طباطبایی نفر دوم- فهیمه ناعمی و مهلا قربا مشترکاً سوم شدند.

اجرای طرح نشاط معنوی در گلستان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان از اجرای طرح نشاط معنوی در 15 بقعه استان خبر داد و گفت: بقاع متبرکه ظرفیت مناسبی در پرورش استعدادها برای رسیدن به جامعه‎ای قرآنی است.

به گزارش مهر، حجت‎الاسلام سید محمدجواد رئوف‌سیدنژاد در جمع اعضای هیئت امنای بقاع متبرکه شهرستان گرگان اظهار داشت: با توجه به اعتقادی که در فرهنگ شیعه و اهل سنت، نسبت به بقاع متبرکه وجود دارد می‎توان از ظرفیت فرهنگی بقاع متبرکه به نحوی شایسته بهره‎مند شد.

وی با بیان اینکه بقعه گنبدکاووس دارای بیشترین زائر اهل ‎سنت است اذعان کرد: امنیتی که در بقاع حاکم است سبب شده تا برنامه‎های بسیار خوبی را در سطوح مختلف فرهنگی و اوقات فراغت برگزار کنیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان با بیان اینکه در طرح نشاط معنوی 15 بقعه استان در غنی‎سازی اوقات فراغت جوانان فعالیت می‎کنند یادآور شد: کلاس‎های احکام، معارف، تربیتی، اخلاقی، تفریحی و اردویی از جمله برنامه‎هایی است که تنوع، امنیت و آرامش موجود در بقاع توانسته در جذب بیشتر جوانان ایفای نقش کند.

کارگاه آموزشی سلامت مردان ایران در کردکوی

کارگاه آموزشی سلامت مردان ایرانی(سما) برای پزشکان ، کارشناسان و کاردانهای بهداشت خانواده ، پیشگیری و مبارزه با بیماری ها ، بهداشت حرفه ای ستاد و مراکز پایلوت شهرستان کردکوی برگزار شد.

این کارگاه به پیشنهاد اداره میانسالان دفتر سلامت خانواده وجمعیت برگزار شد و استان گلستان در سال 1390 به عنوان یکی از 5 دانشگاه پایلوت اجرای برنامه سلامت مردان ایرانی انتخاب شد .



در این کارگاه که پزشکان و کارشناسان سلامت خانواده ، پیشگیری و مبارزه با بیماری ها و بهداشت حرفه ای حضور داشتند با همکاری متخصصین قلب و عروق ، داخلی ، اعصاب و روان ، عفونی ، طب کار ، کارشناسان تغذیه و تربیت بدنی با موضوعات متنوع علمی ارائه شد .

دوره آموزشی درمان وابستگی به مواد افیونی در گرگان

دوره آموزشی درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست به مدت پنج روز در دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد.

این دوره بمنظور کاهش اثرات مصرف مواد مخدر، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و با محوریت موضوع درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست برای ارتقاء پزشکان عمومی برگزار شد.

شرکت کنندگان به صورت عملی با حضور درمراکز درمانی مربوطه با نحوه درمان بیماران آشنا شدند.