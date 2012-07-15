مجهزترین مرکز نگهداری واکسن شرق کشور در زاهدان راه‌ اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نبوی اظهار داشت: این زنجیره که دارای قابلیت نگهداری مواد بیولوژیک و همه واکسن‌ های سطح استان سیستان ‌و بلوچستان است، در محلی به مساحت 200 متر مربع در فضای عمومی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نصب و راه‌ اندازی شده است.

وی گفت: این سرد خانه با مساحت 72 متر مکعب برای نگهداری واکسن‌ های که باید در دمای بین دو تا هشت درجه سانتیگراد نگهداری شود، با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال راه اندازی شده است.

وی افزود: این مرکز علاوه بر نگهداری واکسن ‌های مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی زاهدان قابلیت تحت پوشش قراردادن سایر استان های همجوار را دارد.

معاون مرکز مدیریت بیماری‌ های وزارت بهداشت بیان داشت: این سیستم کاملا پیشرفته و دارای آخرین استانداردهای مورد تایید WHOاست.

وی با اشاره به موفقیت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در زمینه کاهش 85 درصد بیماری مالاریا نسبت به سال های گذشته ابراز امیدواری که شاهد کاهش بروز و شیوع سایر بیماری ها در سیستان ‌و بلوچستان باشیم.