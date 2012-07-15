استفاده از ظرفیتهای آموزش وپرورش توسعه دانش را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام علی خاتمی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش افزود: ائمه اطهار(ع) در احادیث نسبت به بهره گیری از فیوضات روزهای آخر ماه شعبان و کسب آمادگی بیشتر برای ورود به ماه مبارک رمضان تاکید فراوانی دارند و این ماه را ماه بخشش گناهان یاد کرده اند.

وی ادامه داد: ماه مبارک رمضان فرصتی مغتنم و مناسب برای خود سازی و اجتناب از کارهای حرام است و استفاده بهینه از فضیلت های این ماه مبارک نتایج مطلوبی را به دنبال دارد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان گفت:عمر در حال گذر است بنابراین باید از این عمر باقی مانده از فرصتها استفاده کرد چرا که آفت ما این است که از فرصتهایی که باید به مردم خدمت شود استفاده لازم را نمی کنیم.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: مردم زنجان مردمی متدین و حسینی هستند و در این راستا باید مدیران دین خود را به این مردم ادا کنند چرا که حق مردم از امکانات و خدمات دولت استفاده کنند.

وی ادامه داد: خدمات درست و شفاف مدیران دستگاههای اجرایی در همه حوزه ها در توسعه استان در همه حوزه ها اهمیت دارد بنابراین باید مدیران صادقانه خدمت کنند.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه برنامه های آموزش و پرورش باید در مسیر توسعه دانش و ارتقای تعلیم وتربیت دانش آموزان گام بردارد افزود: در راستای توسعه برنامه های آموزش وپرورش باید از فرصتها استفاده شود.