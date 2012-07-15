به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین سیدزاده صبح یکشنبه در نشست هماهنگی جشنواره تئاتر ماه بوشهر با بیان اینکه بازبینی نهمین جشنواره استانی تئاتر ماه بوشهر در شهریور انجام می‌شود، اظهار داشت: 10 نمایشنامه برتر به مرحله بازبینی راه یافته‌اند و این جشنواره شهریورماه با حضور منتخبین در بوشهر برگزار می‌شود.

وی به معرفی نمایشنامه‌های راه‌یافته به مرحله بازبینی پرداخت و بیان داشت: نمایشنامه‌های "نیلوفر" به نویسندگی محسن تجدد و کارگردانی مژگان صفری از کنگان، "تالاب" به نویسندگی امیر شاکردوست و کارگردانی رضا حیدریه از بوشهر، "اکبر کجاست" به نویسندگی محمدحسن محمودی و کارگردانی محمدحسن محمودی از بوشهر، "دوشان هِگزو" به نویسندگی ناصر مدنی و کارگردانی سپیده حجامی از بوشهر از این آثار است.

رئیس حوزه هنری بوشهر اضافه کرد: همچنین نمایشنامه‌های "سکوتِ ترسن" به نویسندگی رضا امیری و کارگردانی فرانک بلورزاده از بوشهر، "راز آهو" کاری از اردلان تاجدینی از گناوه ،"شرط " کاری از علیرضا بهرامیان از تنگستان، "سوگ عریان" به نویسندگی علی نبی پور و کارگردانی حسین اسدی و عبدی بناری از خارک، "رقص گاو میش ها "نویسنده و کارگردان حامد مهینی از خارک و "آبها تو را صدا می‌زنند سودابه" به نویسندگی رضا مختارزاده و کارگردانی مهدی ضیغمی نژاد از بوشهر از دیگر نمایشنامه‌هایی هستند که به مرحله بازبینی راه یافته‌اند.

وی به برگزاری کارگاه نقاشی زن و بیداری اشاره کرد و ادامه داد:‌ در راستای اقدامات فرهنگی و هنری حوزه هنری استان بوشهر در کارگاه نقاشی زن و بیداری نیز حضور یافته است و در این کارگاه 15 هنرمند منتخب از 15 استان کشور، با موضوع زن و بیداری به تولید آثار پرداختند.

سیدزاده با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره عکس ملی نمازجمعه "معراج"، تصریح کرد: این نمایشگاه همزمان با برپایی نماز جمعه شهر بوشهر در جایگاه نماز جمعه برگزار شد که با استقبال بسیار خوبی از سوی هنرمندان نقاط مختلف کشور همراه بود.

وی به ارسال تعداد یک‌هزار عکس به این جشنواره اشاره کرد و افزود: پس از بررسی‌های صورت گرفته تعداد 42 عکس به بخش نمایشگاه راه یافت و نمازگزاران بوشهری نیز استقبال خوبی از این نمایشگاه داشتند.