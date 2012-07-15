به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی در جمع مدیران صنعت گاز با تاکید بر اینکه جای هیچگونه نگرانی از بابت تحریم‌های نفتی نداریم، گفت: صنعت نفت با در اختیار داشتن نیروهای متخصص، دانشگاهی و توانمند به مسیر توسعه ای خود ادامه می دهد.

وزیر نفت با اشاره به وجود ذخایر عظیم گاز طبیعی در ایران، تصریح کرد: با تکمیل مراحل ساخت و راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی ظرفیت تولید گاز ایران به 2 برابر میزان فعلی افزایش می یابد.

این عضو کابینه دولت دهم با یادآوری اینکه با افزایش ظرفیت تولید، امکان افزایش حجم صادرات گاز طبیعی کشور هم فراهم می‌شود، اظهار داشت: بر این اساس تا سال آینده ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به عراق به پایان خواهد رسید.

این مقام مسئول همچنین از اخذ مجوزی به منظور ترانزیت گاز طبیعی ایران از مسیر ترکیه به کشورهای اروپایی خبر داد و اعلام کرد: به منظور افزایش حجم صادرات گازف منطقی شدن مصرف این حامل انرژی هم ضروری به نطر می رسد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت مدیریت منابع مالی و حذف هزینه‌های غیر ضروری خواستار تسریع در اخذ مطالبات گازی از صنایع مقروض شد و بیان کرد: برای اخذ این مطالبات گازی تاکنون دولت مصوبات قانونی صادر کرده است.

جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هم در این نشست از به پایان رسیدن تعمیرات اساسی پالایشگاه های گاز تا پایان شهریور ماه خبر داد و گفت: هم اکنون به طور متوسط روزانه 150 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه‌ها تحویل داده می‌شود.