تهران قهرمان بوچیای بانوان قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش تیمی، تیم تهران با کسب 44 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد، تیم گیلان با 23 امتیاز عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد و تیم زنجان نیز با 20 امتیاز سوم شد. این رقابت ها روز گذشته در محل فدراسیون ورزشی جانبازان و معلولان به پایان رسید.



رقابت های بخش انفرادی نیز در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان برگزار شد و برترین ها به شرح زیر معرفی شدند:

بخش جوانان :

کلاس BC1 :

1- رقیه طالبی از مازندارن

2- شیوا جوادی از گیلان

3- لیلا اسماعیلی از زنجان

کلاس BC3 :

1- ساناز سعیدی از زنجان

کلاس BC2 :

1- فاطمه رضایی از اصفهان

2- شیما جوادی از گیلان

3- فاطمه عاشوری از سمنان

بخش بزرگسالان:

کلاس BC1

1- فاطمه بیگلری از کرمان

2- مریم پور حسینی از چهارمحال و بختیاری

3- معصومه عبدی از زنجان

کلاس: BC2

1- مینا کریمیان از اصفهان

2- فریبا تجسسی از گیلان

3- ظریفه احمدی از تهران

کلاس: BC3

1- صدیقه واشقانی از تهران

2- نجمه پسرک لو از توابع تهران

3- فاطمه بهمنی از تهران

کلاس: BC4

1- مهدیه پورحاجی از کرمان

2- زهرا قنبری از تهران

3- جمیله فلاح از تهران

گروه آزاد:

1- سمیرا رمضانی از خراسان رضوی

2- رقیه فلاح حسینی از قزوین

3- خدیجه الله ورنی از خراسان رضوی



تیم زنجان پیش از این به عنوان قهرمانی در بخش مردان دست پیدا کرده بود.



ششمین دوره رقابت های قهرمانی کشور بوچیا دربخش بانوان با حضور 90 ورزشکار از 17 استان کشور برگزار شد.