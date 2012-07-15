بازدیدسر زده نماینده مردم دامغان از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان صبح روز یکشنبه در بازدید سرزده از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان اظهار داشت: سند تنظیم شده منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در افق 1404 راه و بستر کارها را فراهم کرد که امیدواریم بتوانیم با تنظیم این سند به اهداف خوبی دست یابیم.

وی یادآور شد: همه ادارات و دستگاه های اجرایی باید دارای سند توسعه باشند تا از این طریق بتوانند به اهداف خوبی برسند.

نماینده مردم شریف دامغان در مجلس شورای اسلامی به بحث رقابت در دنیای امروز اشاره داشت و افزود: دنیای امروز دنیای رقابت است و باید بتوانیم با رقابتی که انجام می دهیم بهتر از گذشته در بین دیگر کشورها الگو باشیم.

وی خاطر نشان ساخت: تلاش در جهت رشد، توسعه همراه با پیشرفت آرزوی هر شهروند دامغانی است که امیدواریم بتوانیم با اتحاد و وحدت لازم به ایدآل های لازم دست پیدا کنیم.

عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جذب اعتبارات اختصاص یافته به دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان از وظایف ادارات بوده که باید مدیران تلاش کنند اعتبارات تخصیص یافته به خوبی جذب شود و هیچگونه اعتباری برگشت داده نشود.

رستمیان در پایان اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با همراهی و همکاری مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان و دیگر همکاران آن در جهت حل مشکلات و جذب بیشتر اعتبارات برای اجرای بهتر پروژه ها و طرح ها سهیم باشیم.

در ابتدای این دیدار حسین شوکتی نیا مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان گزارشی از سیمای منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان ارائه داد.