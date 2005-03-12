تا كنون اعتبار لازم براي جايزه صادراتي صادر كنندگان سال 83 اختصاص نيافته است

دبير انجمن صنفي كارخانجات صنعت ريخته گري ايران در گفت و گو با مهربا بيان اين مطلب گفت: حمايت هاي صادراتي در راستاي بر طرف كردن بخشي از كمبودهاي توليد و صادرات مي تواند نقش بسزايي داشته باشد.

عبدالحميد قديمي با اشاره به اينكه در سال گذشته يك هزارميليارد ريال بعنوان جايزه صادراتي صادر كنندگان پرداخت شد، افزود: اين رقم در سال 83 ، معادل 3200 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است اما در بودجه سال 84 ديده نشده است.

وي تصريح كرد: در حال حاضربعلت تورم موجود و ثبات نرخ ارزدر كشوربخش صادرات تحت فشار زيادي قرار گرفته است كه نياز جدي به حمايتهاي دولت دارد.

به گفته وي، افزايش نرخ ارز راهكار مناسبي براي حمايت ازبخش صادرات نمي باشد .