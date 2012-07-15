عدم اقدام موثر برای انتقال آب از رود ارس به دشت های شهرستان مرند

به گزارش خبرگزاری مهر ، بهنام رضوانی پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان مرند با بیان اینکه انتقال آب از رود ارس می تواند موجب زیر کشت رفتن 15 هزار هکتار از زمین های بایر دشت های تشنه هرزندات و یکانات شود افزود: اینکار علاوه بر اشتغالزایی ، رونق اقتصادی منطقه را نیز فراهم می آورد .



وی با بیان اینکه در سال جاری از طرف هیئت دولت به عنوان سال نهضت کشاورزی نامیده شده است ادامه داد: به این خاطر کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان به ریاست فرماندار مرند به صورت دوره های منظم یک ماهه تشکیل می شود و طرح های مصوب این کارگروه بعد از طرح در کمیته ارزیابی شهرستان که متشکل از کارشناسان جهاد کشاورزی ، بانک کشاورزی و امور آب و منابع طبیعی است در کارگروه کشاورزی شهرستان به تصویب رسیده و برای تصمیم گیری نهایی به استان ارسال می شود .



فرماندار شهرستان مرند سهمیه این شهرستان از محل اعتبارات طرح های توسعه کشاورزی سال 91 بالغ بر 110 میلیارد ریال عنوان نموده و افزود: با گذشت کمتر از چهار ماه از سال 91 تاکنون افزون بر 200 میلیارد ریال طرح در کارگروه توسعه شهرستان تصویب و برای تخصیص اعتبار به ستاد استانی توسعه بخش کشاورزی ارسال شده است .



وی با بیان اینکه پیشنهاداتی نیز برای توسعه کشاورزی شهرستان مورد تصویب قرار گرفته اند افدامه داد: از جمله آن می توان به اصلاح و نوسازی باغات درجه دو وسه در سطح هزار هکتار ، تخصیص اعتبار برای اصلاح کانال های سنتی و لوله گذاری پایاب چاه های کشاورزی به میزان پانصد کیلومتر و اختصاص اعتبار برای آبخیزداری و توسعه آبیاری تحت فشار اشاره نمود.