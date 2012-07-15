به گزارش خبرنگار مهر‏، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در همایش بزرگ مبلغان اعزامی ماه مبارک رمضان که قبل از ظهر یکشنبه در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، بیان داشت: چندی قبل مقام معظم رهبری فرمودند: اکنون در دقیقه 90 قرار داریم که هم دشمن و هم دوست ما را نگاه می‌کنند که چه عکس العملی نشان می دهیم.



وی افزود: امروز دشمنان اعلام می کنند تحریم ها به انتها رسیده است و باز می بینیم تحریم ها اثر نخواهد کرد و آن اثری که دشمنان از تحریم ها مد نظر دارند که ما را وادار به تسلیم کنند ان شاءالله اثر نخواهد کرد.



سرمایه ارزشمند روحانیون تشییع



نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: حقیقت امر این است که خداوند متعال به روحانیت تشییع منت گذاشته و ظرفیت های مناسبی را برای ارائه یک کار موفق در اختیارشان قرار داده است.



وی افزود: دین اسلام‏ که خداوند متعال مدافع آن است و قرآن کریم به عنوان کتاب هدایتگر بشر و نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار مدد رسان آن هستند یک سرمایه ارزشمند یک فرصت آماده را در اختیار ما گذاشته اند که در هیچ جای دنیا نمی توان پیدا کرد.



آیت الله حسینی بوشهری، ماه رمضان را فرصت مناسبی جهت تبلیغ برای تمام روحانیت جهان اسلام عنوان کرد و اظهار داشت: علاوه بر این فرصت، روحانیون تشییع فرصت‌های دیگری در طول سال در اختیار دارند که می‌توانند استفاده مناسبی از این فرصت داشته باشند.



وی اضافه کرد: در آیه آخر سوره آل عمران بر چهار اصل اساسی سفارش شده است که اگر مورد توجه قرار دهیم می‌تواند نتایج مثبتی در عرصه تبلیغ داشته باشد.



عضو جامعه مدرسین حوزه اصل اول را صبر در برابر سختی‌ها عنوان کرد و افزود: در اینجا صبر در برابر سختی ها و مشکلات و صبر در برابر معصیت و خواسته‌های نفسانی و جاذبه‌های شهوانی مورد تاکید است که در مقام اطاعت اولین باشید که مبلغان می‌توانند با صبر و شکیبایی و خود سازی فضای جامعه را تحت تاثیر قرار دهند.



وی گفت: اصل دوم مورد نظر صبر اجتماعی است یعنی در جامعه که وارد می‌شوید در برابر توطئه‌های دیگران از خودتان ایستادگی و مقاومت به عنوان یک حرکت جمعی نشان دهید که در جامعه برنامه ریزی های دشمن متفاوت است.



ویژگی‌های مرزبان عقیدتی و جغرافیایی



آیت الله حسینی بوشهری افزود: مرزبان عقیدتی و جغرافیایی باشید که البته بدانید مرزبانی دارای آدابی است که سه ویژگی مهم دارد که یک مبلغ برای تاثیر گزاری این ویژگی ها را داشته باشد.



وی ویژگی اول مربانی را سرمایه مرزبانی دانست و گفت: مرزبان ما باید با مبانی دینی آشنا باشد و یک مبلغ زمانی که سخن می‌گوید باید چنان سخن بگوید که در عمق جان‌ها اثرگذار باشد.



مدیر حوزه‌های علمیه کشور ادامه داد: مرزبانی با خانه نشستن نمی شود و بهانه های کوچک را ملاک قرار ندهید به نقاط دور دست بروید و پیام خود را به آنها برسانید و جایی باقی نماند که بگویند روحانی ندارد.



وی اظهار داشت: امروز باید بدانیم دشمنان چه شبهه‌ای به راه انداخته‌اند، اینها را باید شناسایی کنید و با آیات و روایات مردم را دلگرم نگاه دارید که دشمن با انواع سلاح های تبلیغی دل مردم ما را خالی می کند.



نگرانی مردم از گرانی ها



آیت الله حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: گرانی در جامعه به وجود آمده است که مردم از این موضوع نگرانی دارند ومسئولان در برابر آن وظیفه ای دارند و طلبه‌های ما هم باید درجامعه پاسخگو باشند. البته مسئولان ما باید همت کنند که عزیزان مبلغ ما با دغدغه کمتری به تبلیغ بپردازند.



وی افزود: یکی از دوستان جمله جالبی فرمود که دیروز مرزهای ما در رویارویی با دشمن شلمچه و قصر شیرین بود اما امروز مرزهای ما آمریکای لاتین است که طبیعتاَ باید هزینه‌ای این رویارویی را بپردازیم.



نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: سرمایه مرزبانی ما آیات قرآن، روایات نورانی اهل بیت(ع) و دانش سیاسی ماست که وقتی با این سرمایه با مردم صحبت می کنیم مردم قوت قلب پیدا می‌کنند و طوری نباشد وقتی جمله ای مطرح شد ما نیز چند جمله به آن اضافه کنیم و دل مردم خالی بشود.



وی تصریح کرد: شما به عنوان صحنه گردانید که آن روز لازم بود در صحنه در جبهه کنار رزمندگان بجنگید امروز هم یک جنگ اعلان نشده است که باید در کنار مردم مایه قوت همه مردم باشید.



امروز اعتقادات مورد هجمه دشمن است



آیت الله حسینی بوشهری بیان داشت: نکته دوم شناخت حوزه های مرزبانی است که اعتقادات‏، اخلاق، فقه، همه از حوزه های مرزبانی است و دفاع از کیان کشور دفاع از حوزه مرزبانی است که البته شما ثابت کردید نه یک بار و نه صد بار در مرزهای جغرافیایی و هم در مرزهای اعتقادی مدافع هستید و من تردیدی ندارم که اگر خدای ناکرده باز حادثه ای ایجاد شود شما روحانیون باز هم با پیشانی بند های خود در کنار رزمندگان خواهید ایستاد.



وی افزود: امروز اعتقادات مورد هجمه دشمن است به طوری که در دانشگاه‌ها، دبیرستان‌ها، دبستان‌ها و حتی کودکستان‌های ما دشمنان با شگردهای مختلف شبهه ایجاد کرده اند که روحانیون باید با برپایی جلسات پرسش و پاسخ به این شبهات پاسخ دهند.



عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه ادامه داد: اگر احیاناَ در پاسخ به شبهات تردیدی دارید به مراکزی که امروز در قم با امکانات مناسب به وجود آمده ارتباط برقرار کنید و رفع شبهه کنید و با پاسخ دقیق نسل جوان را از دامی که دشمن برای آنها پهن کرده اند نجات دهید.



ماه رمضان فرصتی برای خنثی کردن توطئه دشمنان



وی افزود: در جایی خانم کلینتون گفته بود ما ماه ها برنامه ریزی می کنیم و این نقشه ها با یک سخنرانی آیت الله خامنه ای نقش بر آب می شود و توطئه هایی که دشمنان در 11 ماه برای مردم ما برنامه ریزی می کنند در این یک ماه رمضان خنثی می شود.



مدیر حوزه های علمیه کشور گفت: در ماه رمضان چه جلوه زیبایی در سراسر کشور شاهد هستیم در شب های قدر همان افرادی که به عنوان بد حجاب می شناسیم قرآن به سر و اشک ریزان می ایستند و در همین خواهران و مادرانی که ما گاهاَ ظاهر اینها را نمی پسندیم در آنها عشق به اهل بیت(ع) و توسل به ایشان موج می زند.



چند توصیه به مبلغان



وی سومین ویژگی مرزبانی را شناخت ویژگی‌های مرزبانی عنوان کرد و اظهار داشت: یک مبلغ سخنی که با جوانان می گوید با نوجوانان نمی گوید و آنگونه با میانسالان سخن نمی گوید و در واقع مبلغ باید همه فن حریف باشد یعنی از همه شیوه های تبلغ به خوبی اسفاده کند و برای بیان مناسب باید این شیوه ها را تمرین وممارست کنیید.



آیت الله حسینی بوشهری در پایان گفت: برادران و خواهران اعزامی‏، آنچه از حوزه به ارمغان می برید اخلاق است و مردم قبل از اینکه گفتار شما را نگاه کنند به رفتار شما نگاه می کنند.



وی افزود: روحانیت مورد اعتماد مردم است که باید این اعتماد را بالا ببرید و خدای ناکرده کاری نکنید این سرمایه اعتماد خدشه دار شود.