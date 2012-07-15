جلسه توجیهی شناخت ویژگی های فرهنگی اجتماعی استان البرز تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه نخستین جلسه نخستین جلسه توجیهی شناخت اجمالی ویژگی های فرهنگی اجتماعی استان البرز در سالن شهید رجایی استانداری با حضور نمایندگانی از دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.

در این جلسه مباحثی درحیطه تکمیل طرح آمایش سرزمین دراستان البرز از سوی مهندسان مشاور مطرح شد.

بررسی موقعیت کنونی استان البرز، چشم انداز و اهداف و اولویت ها در این طرح و راه های رسیدن به این اهداف از جمله موضوعاتی بود که به آنها پرداخته شد.

در این نشست همچنین رویکرد مطالعه آمایش استان البرز با تاکید بر ویژگی محیط زیست، بررسی پیوندهای فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و مالی و سکونتگاه های درون و بیرون استان مورد بررسی اجمالی قرار گرفت.

در بخش دیگری پرداختن به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی استان مانند ویژگی های فرهنگی و سرمایه های اجتماعی، پیشینه فرهنگی استان، تنوع فرهنگی و....نیز به عنوان مولفه های فرهنگی در موضوع شناخت اجمالی ویژگی های فرهنگی – اجتماعی استان مطرح شد.