محمد زادمهر در خصوص اینکه آیا در دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر نیز به عنوان سرپرست پرسپولیس به همکاری خود با این باشگاه ادامه خواهد داد گفت: در حال حاضر تازه به ایران بازگشته ام و مشغول انجام یکسری کارهای شخصی هستم و قرار شده در خصوص همکاری و یا قطع همکاری خود به عنوان سرپرست تیم، تا پایان هفته نشستی با مدیر عامل باشگاه داشته باشم.

وی در پاسخ به این پرسش که به نظر او بهتر است سرپرست تیم فوتبالی بوده و یا از جنس فوتبال نباشد اظهار داشت: در فوتبال روز دنیا تمام نفرات درون زمین و کنار آن با هماهنگی سرپرست تیم فعالیت می کنند و سرپرست وظیفه دارد که ضمن دور کردن حاشیه ها، آرامش را به تیم منتقل کند.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس افزود: سرپرست همچنین باید آگاه به همه مسائل و امور تیم بوده و از همه مهمتر بازیکنان نیز اورا قبول داشته باشند، ضمن اینکه یک سرپرست خوب باید تعامل خوبی با کادر فنی داشته و رابط بین باشگاه و تیم باشد. در مجموع فکر می کنم در فوتبال حرفه ای اگر خود سرپرست از جنس فوتبال باشد بهتر بوده و شرایط و اشراف بیشتری برروی مسائل تیم دارد.

وی در خاتمه تاکید کرد: قرار است در نشستی که با رویانیان دارم برخی از مسائل را با وی مطرح کنم و در صورت حل آن مسائل با همه وجود در خدمت تیم پرسپولیس خواهم بود و اگر نه برای این تیم آرزوی موفقیت می کنم چون خود من جزو خانواده پرسپولیس هستم.

زادمهردر پاسخ به این پرسش که مهمترین مسائلی که قرار است در نشست با مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مطرح کنید، چیست، گفت: می خواهم مسائل مختلفی را مطرح کنم اما مهمترین آن به عدم دخالت و حضور بیش از حد بعضی افراد در کنار تیم مربوط می شود به طوریکه این افراد در مواقعی که تیم و کادر فنی نیاز به تمرکز دارند، حتی به راحتی در رختکن و اتوبوس تیم حضور پیدا می کنند.