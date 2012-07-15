50 درصد زندانیان کشور مجرمان موادمخدر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی روز یکشنبه در افتتاحیه همایش ملی "پژوهش در نظام عدالت کیفری، فرصت‌ها و چالش‌ها"، اظهار داشت: عنوان همایش در باب پژوهش در نظام عدالت کیفری است. اگرچه این همایش و نظایر این همایشها ارزش زیادی دارد اما اول باید راجع به خود عدالت کیفری تحقیق می‌شد زیرا میزان بحث‌هایی که در خصوص عدالت کیفری داریم بسیار نیست.

وی با اشاره به عنوان عدالت کیفری یا نظام عدالت کیفری ادامه داد:‌ این اصطلاح ترجمه‌ای از زبان انگلیسی است ولی به نظرم ترجمه دقیقی نیست. عدالت و کیفر با هم ارتباط وسیعی دارند و باید دید آیا قوانین ما در آیین دادرسی، کیفری عادلانه است یا نه. برخی جامعه‌ شناسان در آثار مجازات در جامعه تاکیداتی دارند و برخی معتقدند مجازات کردن باعث انسجام جامعه می‌شود. اما برخی مجازاتهای سخت مانند زندان نیز آثار خاص خود را دارد به عنوان مثال در کشور ما معضلی به دلیل کثرت زندانی به خصوص زندانیهای مواد مخدر داریم و بیش از 50 درصد زندانیان کشور را مجرمان مواد مخدر تشکیل می‌دهند.

رئیس دستاگه قضاء تاکید کرد: صرفنظر از اینکه جرم باید مصوبات قانونی قوه مقننه را داشته باشد مجازاتها را باید در چارچوب فقهی هم ببینم به خصوص راجع ‌به مجازاتهای خاص، چون عقل فلسفی از تعیین جزئیات جرم عاجز است.

آملی لاریجانی ادامه داد: مجازاتها را نمی‌توانیم فقط با دید جامعه‌ شناختی ببینیم بلکه باید از منظر وحیانی هم به آن نگاه کنیم. جهت این بحث به جهات فقهی و جنبه‌های اجتهادی هم برمی‌گردد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از نکات مهم در دخالت ارزش‌ها در پژوهش که در علوم انسانی هم وجود دارد، مقوله عدالت است، گفت: بسیاری از فلاسفه عدالت را اعطای حد هر ذی‌حدی دانسته‌اند که این تحقیق از عدالت باعث شده که ما دنبال این موضوع برویم که حق یعنی چه. بنابراین باید از حق، تفسیر و تحلیل روشنی داشته باشیم و حق را معین کنیم. حکومت و نظام اگر می‌خواهد نهاد عادلانه داشته باشد بر اساس کدام ارزشها باید کار کند؟ با وجود اینکه هر شخصی ارزش‌های خود را دارد اما نظامی که می‌خواهد در کشور مستقر شود بر اساس ارزش چه کسی می‌خواهد استقرار پیدا کند؟

وی با اشاره به روش تحقیق در عدالت کیفری ادامه داد: با توجه به اینکه عدالت کیفری میان‌رشته‌ای است باید هم از روش عقلی و هم از روش تاریخی استفاده کنیم و هم بحث فقهی و اجتهادی در نظام و ساختار نظام ایمانی و وحیانی را در نظر بگیریم زیرا به آن نیاز داریم.

آملی لاریجانی ادامه داد : در باب مجازاتها در یک تقسیم بندی کلی راجع به موضوع پژوهش که عدالت کیفری است،‌ دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک دیدگاه این است که مجازات‌ها نظر به آینده دارند و به نتایج مجازات‌ها می‌پردازیم و به نوعی مجازات‌ها بازدارنده هستند یعنی هم برای دیگران بازدارنده‌اند که با دیدن فرد مجرم آ‌ن کار را انجام ندهند و هم بازدارنده‌اند برای کسی که جرم را انجام داده است. دیدگاه دیگر این است که مجازات‌ها اصلاح و ترمیم را به دنبال دارند و فقط به موضوع بازدارندگی نمی‌پردازند.

رئیس دستگاه قضاء ابراز امیدواری کرد: این‌گونه پژوهشها هم برای دستگاه قضایی و هم برای دانشگاهها بسیار مهم و ضروری هستند و شروع این کار را که در سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام شده است، به فال نیک می‌گیریم.