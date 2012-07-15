کودک دلندی آرزود دارد قوی ترین زن دنیا شود/ جشنواره پرواز بادبادکها در گنبد

به گزارش خبرگزاری مهر، از بین 100 هزار دعا که از قلب های کوچک کودکان کشورمان در ساعت تحویل سال، به دبیرخانه جشنواره "دست های کوچک دعا" ارسال شده بود، 35 اثر برگزیده شد که یکی از آنها متعلق به "زهرا مهاجر وطن" از کانون شهر دلند بود.

"زهرا مهاجر وطن"به همراه مربی ادبی خود در مراسم اختتامیه هفتمین‌ دوره ‌جشنواره "دستهای کوچک دعا" برتر شد.

زهرا در دعای تحویل سال خود نوشته بود: "خدایا! من آرزو دارم وقتی بزرگ شدم قوی ترین زن دنیا باشم تا مادرم هر سال موقع خانه تکانی مجبور نباشد از پسرهای همسایه کمک بگیرد و هی به خواهرم بگوید اگر تو پسر بودی من حالا راحت بودم."

جشنواره دست های کوچک دعا هر سال در کانون برگزار می شود که کودکان ایرانی دعاهای ساعت تحویل خود را بر سر سفره هفت سین به این جشنواره ارسال می کنند.



"جشنواره پرواز بادبادک ها" در گنبد برگزار شد

جشنواره پرواز بادبادکها با همت کانون پرورش فکری کودک و نوجوان گنبدکاووس در در پارک الغدیر این شهر برگزار شد.

به گزارش مهر، مربی مسئول مرکز فرهنگی هنری گنبد 2 در این رابطه گفت: این مسابقه در 2 بخش زیبایی و پرواز اجرا شد که بیش از 180 بادبادک با حضور بیش از 800 نفر از خانواده ها به رقابت پرداختند. داوران این جشنواره خانواده ها بودند که ‌پس از داوری 5 نفر در بخش زیبایی و 5 نفر در بخش پرواز معرفی شدند و با اهدا جوایز از آنان تقدیر شد.

سمیه محمدی برگزیدگان را به شرح زیر اعلام کرد: در بخش زیبایی؛ مینا حاجی زاده، فرزانه امامی، مرجان یابنده، پارسا رضا قوچانی و پوریا مسیبی و در بخش پرواز: محمد آفاق پور، سینا کارگر فر، نازنین خوشحال ، امیر محمد عبادی، آیدا حیدری برتر شدند.