سومین جلسه آموزشی و هم اندیشی جوامع معلولان استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل بهزیستی استان سمنان صبح روز یکشنبه در آئین افتتاحیه سومین جلسه آموزشی و هم اندیشی جوامع معلولین این استان در در سالن جلسات اداره بهزیستی شهرستان دامغان اظهار داشت: هدف از تشکیل جوامع محلی، همیاری معلولین جهت کسب استقلال بیشتر است.

امیر خراسانی افزود: حمایت از جوامع در مسیر مستقل شدن این تشکل ها در دستور کار قرار دارد.

وی ضمن حمایت از تشکیل انجمن جوامع معلولین در استان سمنان گفت: اداره کل بهزیستی استان سمنان آمادگی هرگونه همکاری با انجمن جوامع معلولین درسطح استان سمنان را دارد.

حسن مطهری نژاد، مدیر عامل جامعه ناشنوایان شهرستان دامغان نیز در این مراسم در زمینه کاربرد حسابداری در انجمن های صنفی و فرهنگی آموزش های لازم را به حاضران ارائه کرد.

50 نفر از نابینایان، ناشنوایان، معلولین جسمی و حرکتی و ذهنی از شهرستان های دامغان، سمنان و شاهرود حضور داشتند.

در ابتدای این نشست شرکت کنندگان به بیان مشکلات خود از قبیل مکان، ناکافی بودن بودجه برای انجام فعالیت های فرهنگی، ورزشی، توان بخشی و ... پرداختند.

در این مراسم همچنین پیرامون لزوم تشکیل انجمن جوامع معلولین استان سمنان که هدف از تشکیل آن مساعدت جوامع برای استفاده از تجارب یکدیگر و کمک در مسیر پیشرفت و همچنین انسجام جوامع معلولین و معرفی نمایندگان در اداره بهزیستی و سایر نهادها در سطح استان است، خواستار مشارکت و همراهی شدند.