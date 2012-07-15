به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در نشست مشترک با فرماندهان نیروی انتظامی و معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: هر منطقه برای توسعه نیازمند ارتباطات ریلی، هوایی، جاده ای، دریایی است و در کشور ما اقدامات بزرگی در این خصوص صورت می گیرد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: 491 طرح با یک هزار پروژه و 70 هزار میلیارد تومان در کشور در حال اجرا است و برنامه های خوبی مانند فروش اوراق مشارکت، فروش اموال دولتی و تبدیل سهام مطرح شده که می تواند بخشی از بودجه را تامین کند.

وی با اشاره به ورود سالانه یک میلیون خودرو به بازار گفت: همزمان با ورود خودرو افراد زیادی هم با اخذ گواهینامه رانندگی وارد جاده ها می شوند و همه اینها همزمان با رشد ساختاری کشور افزایش بیشتری می یابد.

نیکزاد با بیان اینکه حفظ 15 درصد کاهش تلفات جاده ای دشوار است، بیان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که عمده بار افزایش حمل و نقل به دوش حمل و نقل جاده ای نباشد، به همین منظور تاکنون 13 هزار کیلومتر راه آهن ایجاد شد و 12 هزار و 800 کیلومتر هم در حال اجرا است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اگر بتوانیم حمل و نقل ریلی را افزایش دهیم، درصد زیادی از تلفات جاده ای کاهش می یابد.

نیکزاد با اشاره به اینکه اگر این راهکارها در نظر گرفته نمی شد، هم اکنون 50 هزار کشته جاده ای داشتیم، بیان کرد: هم اکنون این رقم به 20 هزار و 67 نفر رسیده است و براساس قانون برنامه پنجم سالانه باید 10 درصد کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه از توان بخش خصوصی برای ساخت آزادراه ها استفاده می کنیم، گفت: ساخت و مدیریت آزادراه ها سهم زیادی در کاهش تصادفات و تلفات جاده ای دارد.

در ادامه شهریار افندی زاده رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار داشت: جاده های استان های فارس، خراسان رضوی، کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، اصفهان، مازندران و تهران بیشترین تلفات را نسبت به دیگر جاده ها به خود اختصاص دادند و این استان ها سهم زیادی را هم در کاهش تلفات داشته اند.

وی با بیان اینکه 53 درصد از تلفات کل جاده ها مربوط به این 8 استان است، بیان کرد: 43 درصد تلفات برون شهری هم به دیگر استان ها اختصاص دارد. به همین منظور امروز این نشست برگزار شد تا راهکارهای جلوگیری از کاهش تلفات مورد بررسی قرار گیرد.

افندی زاده افزود: 60 درصد تلفات مربوط به جاده ها، 10درصد روستایی و 30 درصد هم تلفات درون شهری است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به موضوع دیگر مطرح شده در جلسه گفت: موضوع موتورسیکلت ها و عابران پیاده بخصوص در آستانه سفرهای تابستانی باید مورد توجه قرار گیرد همچنین آشکارسازی نقاط پرخطر و اصلاح آنها مورد نظر سازمان راهداری خواهد بود.

وی به تشکیل کمیسیون ایمنی در استان ها اشاره کرد و گفت: حدود 2.5 درصد از کل تصادفات به حمل و نقل مسافری اختصاص دارد که باید به صفر برسد.

افندی زاده با اشاره به اقدامات ایمنی تولید در جاده ها بیان کرد: اصلاح گره های ترافیکی در مبادی خروجی و ورودی، اجرای قوانین و رعایت آن از سوی مسافران هم از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هماهنگی خوبی میان پلیس و سازمان راهداری وجود دارد، گفت: باید میان وزارت راه، پلیس و شهرداری ها هم این هماهنگی ایجاد شود.

افندی زاده به تقویت ناوگان خودرویی پلیس و افزایش نظارت سیار اشاره کرد و گفت: افزایش کنترل حمل و نقل بار و کامیون به دلیل خستگی رانندگان هم از دیگر اهداف این جلسه است.

در ادامه جلسه سردار اسکندر مؤمنی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه در سال 90 کاهش قابل توجه 14 درصدی تلفات را داشته ایم، بیان کرد: عدم حضور منسجم، هدفمند و تعامل با دستگاه‌های دیگر می تواند این عدد را به رقم قبل بازگرداند. بنابراین باید هماهنگی ها میان دستگاه های دولتی ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه در دهه آینده با افزایش ورود خودرو و راننده تقاضاهای زیادی برای سفر خواهیم داشت، بیان کرد: در فرودین ماه 16 درصد کاهش تلفات و در خرداد ماه با افزایش کمی روبرو بودیم در تابستان امسال هم به دلیل وجود ماه مبارک رمضان وضعیت ویژه ای داریم و حجم سفرها در تیر و شهریور به اوج خود می رسد. مومنی ابراز امیدواری کرد: روند کاهشی تلفات تا شهریور ماه هم ادامه پیدا کند.