جزئیات حادثه التریمسه/موفقیت طرح عنان به نفع سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه،جهاد مقدسی گفت: مساحت التریمسه یک کیلومتر مربع بیشتر نیست.

سخنگوی وزارت خارجه سوریه افزود: گروههای مسلح به روستای التریمسه حمله کردند و اقدام به ربودن و بازداشت مردم و نیروهای دولتی کردند.

وی گفت: ارتش سوریه پس از درخواست اهالی التریمسه وارد این منطقه شده است. اوضاع التریمسه در نتیجه درگیری میان نیروهای دولتی و گروههای مسلح بوده و ارتش پس از آنکه امنیت را به منطقه بازگرداند از آن خارج شد.

مقدسی بیان کرد: منطقه التریمسه به مکانی برای عملیات مسلحانه ضد نیروهای دولتی تبدیل شده بود هرگز سلاح سنگینی در روستای التریمسه از سوی نیروهای دولتی استفاده نشده است.

سخنگوی وزارت خارجه سوریه گفت: آنچه در التریمسه رخ داده است درگیری با گروههای مسلح بوده است و در این عملیات فقط از سلاح سبک استفاده شده است.

وی افزود: نیروی هوایی سوریه در عملیات علیه گروههای مسلح در التریسمه مشارکت نداشته است. فقط از سلاح سبک علیه گروههای مسلح استفاده شده است و نیروی هوایی یا تانک به کار برده نشده است.

سخنگوی وزارت خارجه سوریه گفت: اگر در التریمسه کشتار وجود داشت رهبران سوریه اجازه بازدید ناظران بین المللی را نمی دادند. نیروهای دولتی سوریه جنازه هایی در التریمسه یافته اند که از سوی گروههای مسلح ربوده شده و از سوی آنها شکنجه شده است.

وی افزود: مقادیر زیادی سلاح و ماده منفجره پس از درگیری های التریمسه کشف شده است. آنچه در التریمسه رخ داده است فقط درگیری میان ارتش و قانون شکنان بوده است.

مقدسی ضمن شتابزده توصیف کردن نامه کوفی عنان درباره التریمسه بیان کرد: 37 نفر از گروههای مسلح و دو غیر نظامی در درگیری میان گروههای مسلح و نیروهای دولتی کشته شده اند.

وی با کودکانه توصیف کردن مخالفان با بحران سوریه افزود: موفقیت طرح کوفی عنان نماینده دبیر کل سازمان ملل در سوریه به نفع این کشور است.

سخنگوی وزارت خارجه سوریه با اشاره به موضع مناف طلاس خروج وی را بدون اذن دانست.