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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۶

اخبار سپاهان/

مجوز بازی خلعتبری دوشنبه صادر می‌شود/ دلایل جالب سزار برای نیامدن!

مجوز بازی خلعتبری دوشنبه صادر می‌شود/ دلایل جالب سزار برای نیامدن!

مسئولان باشگاه سپاهان اصفهان در مکاتبه با مدیران باشگاه الوصل امارات خواستار دریافت ITC خلعتبری شدند که مجوز بازی مهاجم جدید سپاهان قرار است تا روز دوشنبه صادر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پیوستن محمدرضا خلعتبری به تیم فوتبال سپاهان اصفهان، مسئولان این باشگاه روز شنبه آخرین مدارک لازم برای صدور ITC این بازیکن را به باشگاه الوصل امارات ارسال کردند که طبق هماهنگی صورت گرفته قرار است، مجوز بازی این مهاجم تا فردا دوشنبه صادر خواهد شد.

همچنین مدیربرنامه سزار که مالک باشگاه کلورادا برزیل هم هست، در ایمیلی به باشگاه سپاهان خواستار مذاکره طرفین برای جدایی توافقی این بازیکن برزیلی از سپاهان شده است.

در این ایمیل دلایل جدایی سزار از سپاهان، خبرهای منتشر شده در خبرگزاری‌ها دنیا در خصوص حمله آمریکا و انگلستان به ایران، جدایی جانواریو از سپاهان و نداشتن همزبان در این تیم، حضور مربیان برزیلی در تیم النصر امارات و راحت بودن با آنها و تمرینات سخت سرمربی تیم سپاهان عنوان شده است.

این درحالی است که مسئولان باشگاه سپاهان از این بازیکن برزیلی به فیفا شکایت کرده‌اند زیرا بدون توجه به قراردادی که با این باشگاه اصفهانی داشت، با تیم اماراتی قرارداد بسته است و منتظر پاسخ فدراسیون جهانی فوتبال در این خصوص هستند.

کد مطلب 1650476

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