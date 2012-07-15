به گزارش خبرنگار مهر، پس از پیوستن محمدرضا خلعتبری به تیم فوتبال سپاهان اصفهان، مسئولان این باشگاه روز شنبه آخرین مدارک لازم برای صدور ITC این بازیکن را به باشگاه الوصل امارات ارسال کردند که طبق هماهنگی صورت گرفته قرار است، مجوز بازی این مهاجم تا فردا دوشنبه صادر خواهد شد.

همچنین مدیربرنامه سزار که مالک باشگاه کلورادا برزیل هم هست، در ایمیلی به باشگاه سپاهان خواستار مذاکره طرفین برای جدایی توافقی این بازیکن برزیلی از سپاهان شده است.

در این ایمیل دلایل جدایی سزار از سپاهان، خبرهای منتشر شده در خبرگزاری‌ها دنیا در خصوص حمله آمریکا و انگلستان به ایران، جدایی جانواریو از سپاهان و نداشتن همزبان در این تیم، حضور مربیان برزیلی در تیم النصر امارات و راحت بودن با آنها و تمرینات سخت سرمربی تیم سپاهان عنوان شده است.

این درحالی است که مسئولان باشگاه سپاهان از این بازیکن برزیلی به فیفا شکایت کرده‌اند زیرا بدون توجه به قراردادی که با این باشگاه اصفهانی داشت، با تیم اماراتی قرارداد بسته است و منتظر پاسخ فدراسیون جهانی فوتبال در این خصوص هستند.