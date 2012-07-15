نصب تلویزیون در پارک های شهرداری منطقه یک تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر ، داود بهرا ظهر امروز یکشنبه در این باره به خبرنگاران گفت: این اقدام در پی برنامه ریزی های این منطقه در خصوص پُر کردن اوقات فراغت شهروندان محترم بوده و از چندی پیش تمهیدات آن انجام یافته بود و اکنون به مرحله عمل در آمده است.

وی افزود : با توجه به پتانسیل های منطقه و نیازهای شهروندان محترم در خصوص ایجاد مکان هائی برای پخش برنامه های تلوزیونی کمیته فرهنگی و هنری این منطقه پس از صد نمودن پارک ها و مکان های مختلف منطقه به این نتیجه رسیدند تا در اوقات فراغت با نصب چند دستگاه پخش برنامه های تلویزیونی به صورت زنده بتوانند در خدمت شهروندان فرهنگ دوست و فهیم باشند.

بهرا به نصب چند دستگاه پخش تلویزیونی در پارک های مسافر، شمس تبریزی، پروین اعتصامی، پارک آتالار آنالار اشاره نموده و استقبال بی نظیر شهروندان و به خصوص مسافرین محترم که از استان های مختلف تشریف آورده اند را از موفقیت این حرکت فرهنگی اعلام کرد.

شهردار منطقه یک همچنین گفت: در راستای به ثمر رسیدن اهداف فرهنگی و هنری شهرداری منطقه یک در کنار این حرکت در چند پارک سطح منطقه با حضور هزاران شهروند و میهمان ارجمند جُنگ تابستانی را برگزار نموده که در نوع خود نیز کم نظیر بوده و شهروندان گرامی با استقبالی بی نظیر در کنار خادمین مردم در تابستانی به یاد ماندنی از خدمات فرهنگی و هنری و اجتماعی منطقه یک بهره مند گشتند.

بهرا به تداوم اقدامات فرهنگی و هنری منطقه اشاره و از برگزاری کلاس های آموزشی در حوزه فرهنگ و هنری اجتماعی خبر داده و اعلام کرد: تا پایان فصل تابستان و تعطیلات برآنیم تا بتوانیم به بهترین صورت در خدمت شهروندان گرامی و بویژه کودکان و نوجوانان و جوانان فرهیخته سطح شهر و بویژه منطقه باشیم تا دوشادوش و با همیاری و همفکری تابستانی زیبا را رقم زنیم.