فرهنگنامه ي 24 جلدي كودكان و نوجوانان آماده مي شود

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، مهسا خسروي مسئول غرفه ي شوراي كتاب كودك درنمايشگاه كتاب كودك و نوجوان گفت : تاكنون كار تدوين 9 جلد از اين فرهنگنامه پايان يافته است .
وي اظهارداشت : دراين دايره المعارف ، مقالاتي درزمينه هاي اجتماعي ، سياسي ، علمي ، پزشكي ، هنري ، اقتصادي ، فرهنگي، تاريخي و جغرافيايي تاليف مي شود .
به گفته ي وي اين فرهنگنامه به ترتيب حروف الفباي فارسي بوده وتاكنون كار مربوط به حرف " آ" تا حرف "پ" آن پايان يافته كه با بيش از پنج هزار عنوان مقاله (مدخل) در24 جلد گردآوري خواهد شد .
خسروي توضيح داد : ايراني بودن مولفان واستفاده ازتصاوير، ويژگي اصلي اين فرهنگنامه است .
وي سفرهاي خانوادگي را يكي از زمينه هاي استفاده ازاين فرهنگنامه عنوان كرد و گفت : دراين فرهنگنامه ، موقعيت هاي تاريخي ، جغرافيايي وطبيعي متناسب با علاقه و نياز كودكان و نوجوانان تشريح شده است .
خسروي افزود: معماهاي علمي ، سرگرمي و بازي هاي شيرين وجذاب ازجمله مطالبي است كه پاسخ آنها در اين فرهنگنامه گنجانده مي شود . شوراي كتاب كودك كه درنمايشگاه و جشنواره ي كتاب كودك و نوجوان حضوريافته ، انجمني فرهنگي وغير انتفاعي است كه ازسال 1341 كارخود را آغازكرده است .
نظر شما