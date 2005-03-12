  1. هنر
  2. سایر
۲۲ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۲۹

توسط شوراي كتاب كودك

فرهنگنامه ي 24 جلدي كودكان و نوجوانان آماده مي شود

شوراي كتاب كودك ، فرهنگنامه 24 جلدي كودكان و نوجوانان را تدوين مي كند.

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، مهسا خسروي مسئول غرفه ي شوراي كتاب كودك درنمايشگاه كتاب كودك و نوجوان گفت : تاكنون كار تدوين 9 جلد از اين فرهنگنامه پايان يافته است .

وي اظهارداشت : دراين دايره المعارف ، مقالاتي درزمينه هاي اجتماعي ، سياسي ، علمي ، پزشكي ، هنري ، اقتصادي ، فرهنگي، تاريخي و جغرافيايي تاليف مي شود .

به گفته ي وي اين فرهنگنامه به ترتيب حروف الفباي فارسي بوده وتاكنون كار مربوط به حرف  " آ" تا حرف "پ" آن پايان يافته كه با بيش از پنج هزار عنوان مقاله (مدخل) در24 جلد گردآوري خواهد شد .

خسروي توضيح داد : ايراني بودن مولفان واستفاده ازتصاوير، ويژگي اصلي اين فرهنگنامه است .

وي سفرهاي خانوادگي را يكي از زمينه هاي استفاده ازاين فرهنگنامه عنوان كرد و گفت : دراين فرهنگنامه ، موقعيت هاي تاريخي ، جغرافيايي وطبيعي متناسب با علاقه و نياز كودكان و نوجوانان تشريح شده است .

خسروي افزود: معماهاي علمي ، سرگرمي و بازي هاي شيرين وجذاب ازجمله مطالبي است كه پاسخ آنها در اين فرهنگنامه گنجانده مي شود . شوراي كتاب كودك كه درنمايشگاه و جشنواره ي كتاب كودك و نوجوان حضوريافته ،  انجمني فرهنگي وغير انتفاعي است كه ازسال 1341 كارخود را آغازكرده است . 

کد مطلب 165048

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها