پروژه های برق رسانی گرمسار با اعتبار بیش از دو میلیارد ریال افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفری روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شرکت توزیع برق شهرستان گرمسار با بیان اینکه برای افتتاح پروژه های برق شهرستان گرمسار در سالجاری، بیش از دو میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: یک هزار و 300 متر شبکه فشار ضعیف با کابل خودنگهدار در شهرهای گرمسار و ایوانکی، بهینه سازی شده است.

وی اظهار داشت: 735 متر شبکه فشار ضعیف برای تامین برق متقاضیان داخل شهر گرمسار احداث شده است.

صفری با بیان اینکه تقویت پست هوایی عمومی روستای دولت آباد آرادان از 50 به 100 کیلوولت آمپر نیز اجرا شده است، گفت: جابجایی پنج سرخط فشار متوسط در پست 63 کیلوولت گرمسار با کابل کشی به طول 750 متر به انجام رسیده است.

وی با اشاره به نصب یک دستگاه پست 200 کیلوولت آمپر در شهرک صنعتی ایوانکی، افزود: تابلوی فشار ضعیف پست زمینی عمومی خیابان آیت الله سعیدی با قدرت یک هزار و 250 آمپر تعویض شده است.

مدیر توزیع برق شهرستان گرمسار ادامه داد: در پست 500 کیلوولت آمپری رضوی شهرک صنعتی علی آباد، بهینه سازی کامل انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: ایستگاه توزیع برق با ظرفیت 200 کیلوولت آمپر با نصب تابلوی 400 آمپری در شهرک فرهنگیان ایوانکی و شبکه 20 کیلوولت آن نیز احداث شده است.

صفری گفت: به منظور تامین برق متقاضیان جدید خیابان شهید حیدری گرمسار، یک دستگاه پست 200 کیلوولت آمپر و تابلوی 250 آمپری نصب و بهره برداری شد.

وی در پایان یادآور شد: تقویت 20 دستگاه پست های برق اختصاصی در شهرک های صنعتی منطقه گرمسار به همراه تابلوهای مربوطه جهت متقاضیان دیماندی جدید عملیاتی شده است.