غلامرضا مهرداد امروز در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تولید و مصرف برق در کشور، گفت: روز گذشته شنبه 24 تیر ماه برای نخستین بار یک رکورد جدید مصرف برق در ایران به ثبت رسیده است.

مدیر کل دفتر پشتیبانی فنی و تولید توانیر با اعلام اینکه برای رکورد جدید 42 هزار و 310 مگاوات بعدازظهر روز گذشته به ثبت رسیده است، تصریح کرد: با این وجود در شرایط فعلی با راه اندازی واحدهای جدید افزایش تولید برق، هیچگونه کمبود و یا خاموشی برنامه ریزی شده ای در سطح شبکه سراسری برق به وجود نیامده است.

این مقام مسئول ظرفیت فعلی مازاد برق کشور را حدود 3000 مگاوات عنوان کرد و افزود: با توجه به وضعیت آب و هوایی در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه بیش از 3900 مگاوات برق در نیروگاه‌های برقآبی تولید می شود.

وی ظرفیت نهایی تولید برق در نیروگاه‌های برق آبی را روزانه حدود 6 هزار مگاوات اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به وضعیت گرمی آب و هوا و ذخایر آب ذخیره‌سازی شده پشت سدها، برق در نیروگاه‌های برقآبی تولید می شود.

مهرداد با یادآوری اینکه پیش بینی می‌شود در ایام ماه مبارک رمضان مصرف برق کشور کاهش قابل توجه‌ای یابد، تاکید کرد: در حال حاضر مشکلی برای تامین برق مشترکان وجود ندارد اما رعایت الگوهای مصرف برق و انرژی ضروری به نظر می رسد.

مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی و تولید توانیر همچنین با یادآوری مصرف روزانه 232 میلیون متر مکعب معادل گاز طبیعی، اظهارداشت: از این میزان حدود 150 تا 120 میلیون مترمکعب از طریق گاز طبیعی و مابقی از محل ذخایر سوخت مایع تامین می شود.