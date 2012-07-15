دستگاههای گلستان پروژه های نیمه تمام را تکمیل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری آزادشهر افزود: از مردادماه وارد بحث اجرایی پروژه های سال جدید می شود و کمیته برنامه ریزی نیز در این زمینه تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: برای بودجه شهرستانها در این کمیته تصمیم گیری می شود ولی نباید منتظر اعتبارات ماند و باید کارها پیگیری شود.

وی عنوان کرد: برخی مدیران پرکار هستند و کارها را به دلیل نداشتن اعتبارات متوقف نمی کنند و ماحص این کار بدهی به پیمانکاران بوده که رفع می شود.

دادبود بیان داشت: در سال جاری اعتبارات برای مهر ماندگار در نظر گرفته می شود که از محل اعتبارات ملی خواهد بود.

معاون امور عمرانی استاندار گلتسان بیان داشت: پروژه های خوبی در این طرح در استان تعریف شد که اعتبارات آن از 40 میلیون تومان تا صدها میلیارد تومان است.

وی یادآورشد: طرح مهر ماندگار در واقع فعالیت مضاعف دولت در سال آخر فعالیت بوده و کار و بدنه اجرایی فعالیتها را دو چندان می کند.

وی تاکید کرد: در پروژه های بزرگ از اعتبارات غیردولتی نیز استفاده می شود تا روند اجرایی پروژه ها بیشتر شود.

دادبود گفت: تحریمها در روند اجرای کارها تاثیر ندارد و مدیران اجرایی بیشترین نقش را در پیشبرد کارها دارند.