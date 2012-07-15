اختلاف شدید میان فرمانداران ایالات آمریکا درباره طرح بیمه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اختلاف بر سر اجرایی شدن قانون خدمات درمانی باراک اوباما توسط ایالتها بحث اصلی نشست سازمان ملی فرمانداران آمریکا بود.

در حالی که نشست سالانه سازمان ملی فرمانداران آمریکا در چشم بسیاری، محلی برای بحث های فرا جناحی و به اشتراک گذاری نظرات سیاستمداران برای بهبود وضعیت آمریکا است، نشست امسال در ویلیامزبرگ ویرجینیا محلی شد برای جدل و مخالف با طرح خدمات درمانی اوباما و همچنین اختلافات حزبی فرمانداران ایالات آمریکا.

پس از دو هفته از رای دیوان عالی آمریکا مبنی بر قانونی بودن طرح خدمات درمانی اوباما، پنج نفر از فرمانداران جمهوریخواه آمریکا اعلام کرده اند که ایالت تحت فرمان آنها قانون خدمات درمانی اوباما را اجرایی نخواهد کرد. علاوه بر این احتمال می رود چهار ایالت دیگر همین روند رای پی بگیرند. همچنین چندین ایالت دیگر هنوز تصمیمی برای اجرای قطعی این طرح نگرفته اند. در مجموع 26 ایالت به کشیده شدن طرح خدمات درمانی اوباما به دیوان عالی آمریکا رای مثبت داده بودند. با این حساب احتمال دارد فرمانداران بیشتری حاضر به اجرایی کردن طرح اوباما نباشند.

این فرمانداران اعلام کرده اند که از رای دیوان عالی شوکه شده اند و انتظار داشته اند دیوان عالی طرح اوباما را رد کند و یا حداقل رای به تعلیق این طرح بدهد.

تام کوربت، فرماندار جمهوریخواه پنسیلوینیا، به رویترز گفته آنها به دنبال بازبینی طرح اوباما هستند.

پیتر شاملین، فرماندار ورمانت، اعلام کرده است که جمهوریخواهان طرح های خدمات درمانی دولتی را به باد انتقاد می گیرند، اما بودجه این خدمات را می پذیرند.

شاملین گفته انتقادات جمهوریخواهان از طرح خدمات درمانی اوباما تا انتخاب مجدد اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا ادامه خواهد داشت و پس از آن جمهوریخواهان به این طرح خواهند پیوست، زیرا آنها می دانند که این طرح، برای ایالات آنها مفید است.

فرماندار اوکلاهاما، مری فالین، در یک کنفرانس خبری با اشاره به این موضوع که میت رامنی اعلام کرده که طرح خدمات درمانی اوباما را لغو خواهد کرد، گفته است پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه در مورد رد یا اجرایی کردن طرح اوباما تصمیم گیری خواهد شد.

باب مک دانلد، فرماندار ویرجینیا، با اشاره به احتمال لغو کلی طرح خدمات درمانی اوباما اعلام کرد حاضر نیست پول مالیات دهندگان را برای یک طرحی که معلوم نیست، شش ماه دیگر چه بلایی بر سر آن آمده باشد، را خرج کند.

ایالت ویرجینیا شدیدا قانون خدمات درمانی اوباما است، این ایالات اولین ایالت از 26 ایالتی است که با طرح اوباما به مخالفت پرداخت است.