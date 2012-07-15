به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از مسابقات بین‌المللی ووشوی جام پارس، رقابت‌های بخش تالو به پایان رسید و تیم چین توانست با کسب 4 مدال طلا و یک نقره عنوان قهرمانی را از آن خود کند. تیم زنجان با کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز بر سکوی نایب‌قهرمانی بخش تالو ایستاد و تیم نفت تهران نیز با تصاحب 2 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنز در جایگاه سوم قرار گرفت.

در فرم‌های ده‌گانه این دوره از رقابت‌ها که به میزبانی سالن شش هزار نفری امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی انقلاب زنجان برگزار شد، در فرم "تای‌چی‌چوان" دو نماینده چین با اقتدار مدال‌های طلا و نقره را از آن خود کردند و علی وطن‌خواه از تیم نفت تهران با کسب امتیاز9.45 عنوان سومی را از آن خود کرد تا کاروان ورزشی ایران در اولین گام صاحب یک نشان برنز شود. در فرم "نان‌چوان"، فرشاد عربی باز هم خوش درخشید و با کسب امتیاز 80/9 توانست اولین مدال طلا را برای ایران در قالب تیم نفت تهران به دست آورد. در این فرم، نماینده ویتنام گردن‌آویز نقره شد و مصطفی حسن‌زاده از تیم زنجان نیز با امتیاز 9.69 در جایگاه سوم ایستاد تا دومین مدال برنز را برای ایران کسب کند.

در ادامه این رقابت، نماینده چین مقتدارنه مدال طلای فرم "چانگ‌چوان" را به گردن آویخت، احسان پیغمبری از تیم زنجان با امتیاز 9.75 صاحب مدال نقره شد و نماینده هند نیز به مقام سومی بسنده کرد. فرشاد عربی در ادامه درخشش خود توانست دومین مدال طلای خود و تیم نفت تهران را تصاحب کند، مصطفی حسن‌زاده از زنجان با کسب امتیاز9.65 در مکان دوم ایستاد و تیم ایران را صاحب دومین مدال نقره کرد و نماینده هند نیز در این فرم سوم شد.

تالوکاران حاضر در این رقابت‌ها در فرم "دائوشو" نیز به روی تالوفیلد رفتند که ماحصل آن کسب یک مدال ارزشمند طلا توسط احسان پیغمبری برای تیم زنجان بود که این مهم با کسب امتیاز 9.73 به دست آمد. در این فرم، حسام تشنیزی از تیم نفت تهران با9.73 امتیاز گردن‌آویز نقره شد و نماینده ایتالیا نیز مدال برنز را به گردن آویخت. در فرم "چیانگ‌شو" نیز نماینده ویتنام طلایی شد، بهروز بخشی‌زاده از تیم نفت تهران در جایگاه دوم ایستاد و میثم امانی از زنجان موفق به کسب نشان برنز شد.

در فرم "جین‌شو" ورزشکاران ایرانی از کسب مدال بازماندند و مدال طلا در این فرم به نماینده چین رسید، تالوکاری از ویتنام گردن‌آویز نقره شد و ورزشکاری از افغانستان موفق به کسب مدال برنز در این فرم شد. در فرم "نن‌دائو" مصطفی حسن‌زاده از تیم زنجان با کسب9.69 امتیاز دومین مدال طلای زنجانی‌ها را به دست آورد، نماینده ایتالیا در این بخش به مدال نقره دست یافت و ورزشکاری از افغانستان نیز توانست دومین مدال برنز کشورش را کسب کند.

در فرم "دائوشو" بازهم نوبت به زنجانی‌ها رسید و این‌بار احسان پیغمبری با امتیاز9.77 بر سکوی نخست ایستاد، نماینده ایتالیا در این فرم نایب‌قهرمان شد و حسام تشنیزی از تیم نفت تهران با کسب9.60 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت و سرانجام در فرم "تای‌چی‌جین"، باز هم چینی‌ها بودند که خوش‌رنگ‌ترین مدال این فرم را از آن خود کردند، نماینده‌ای از هند دوم شد و علی وطن‌خواه از تیم نفت تهران با کسب9.60 امتیاز به مقام سومی دست یافت.

در پایان بخش تالوی چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی ووشوی جام پارس در زنجان، بعد از تیم‌های چین، زنجان و نفت تهران، تیم‌های ویتنام، ایتالیا، هند و افغانستان نیز عناوین چهارم تا هفتم را از آن خود کردند.

در بخش ساندای این رقابت‌ها نیز 10 ورزشکار ایرانی به فینال اوزان هشت‌گانه راه یافتند که باید برای کسب سکو به مصاف سایر حریفان خود بروند.

فینال رقابت‌های ساندا بعد از ظهر امروز با برگزاری 8 دیدار در اوزان مختلف برگزار خواهد شد تا تکلیف تیم قهرمان چهارمین دوره مسابقات ووشوی جام پارس مشخص شود.

