تعامل قوه قضائیه با بدنه دانشجویان بیشتر شود/ قصد زیر سئوال بردن قوه قضائیه را ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین ثابتی فعال دانشجویی و مسئول سابق سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران امروز یکشنبه در نشست خبری تشکل های دانشجویی با بیان اینکه بنده در این چند سال فقط وظیفه خود را در فضای دانشگاه انجام داده بودم، گفت: از این رو این خدمات را امتیاز برای خود نمی دانم و از دانشجویان و تشکل های دانشجویی که مراسم تقدیر از بنده را تدارک دیده اند تشکر می کنم.



وی در ادامه افزود: هر جا تضادی بین بدنه دانشجویی و قوه قضائیه به وجود بیاید آن تضاد به بی توجهی به پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری بر می گردد. ایشان در آن پیام به این نکته مهم اذعان داشته بودند که نباید ضعیف کشی شود.

این فعال دانشجویی با اشاره به اینکه بنده به 91 روز حبس محکوم شده ام، افزود: نمی گویم که باید دانشجویان از احکام قضایی مصون باشند اما این سئوال مطرح می شود که چرا این برخورد با دیگران صورت نمی گیرد. ضمن آنکه بنده در مواضعی که بیان کردم فقط بنای دلسوزی داشتم.



معاون سابق سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران همچنین خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری در اول فروردین ماه 91 در حرم مطهر امام رضا (ع) بیان فرمودند که نباید فرزندان انقلابی مورد برخورد قرار گیرند و نمی دانم چرا این برخوردها هم اکنون از سوی دستگاه قضایی علیه دانشجویان صورت گرفته است.



ثابتی با بیان اینکه بنده بنای آن را ندارم تا ساختار قوه قضائیه را زیر سئوال ببرم، افزود: اما بر این باورم که باید اصلاحاتی در قوه قضائیه انجام شود و اولویت قوه قضائیه باید درخواست های مردم باشد و درخواست های مردم نیز از این قوه مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است.



این فعال دانشجویی با اشاره به اینکه مسئولان قوه قضائیه باید تعاملات خود را با دانشجویان بیشتر کنند، اظهار داشت: اگر این روند از سوی مسئولان دستگاه قضا طی شود سوء تفاهمات نسبت به عملکرد این قوه کمتر می شود.



بنا بر این گزارش در حاشیه نشست خبری تشکل های دانشجویان، فعالان دانشجویی با اهدای لوحی از زحمات و فعالیت های مسئول سابق سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران تقدیر کردند.

