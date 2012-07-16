به گزارش خبرنگار مهر، مرغ که بعد از گرانی گوشت قرمز، تقریبا تنها گزینه پروتئینی سفره های مردم با سطح درآمدی متوسط بود، از چندی پیش گران شد و این گزینه نیز به جمع ده ها خوراکی گرانقیمت و خارج شده از سبد خرید خانوارها پیوست.

مرغ به ناگاه از کیلویی 3200 تا 3800 به کیلویی پنج هزار، شش هزار و 500 و در رکوردی بی سابقه در استان یزد به کیلویی هشت هزار تومان رسید.

پس از پیگیری های مکرر خبرنگاران در استانهای مختلف، مسئولان اعلام کردند که مرغ ارزان شد در حالی که قیمت آن از هشت هزار تومان به 6800 تومان رسید و این رقم یعنی دو برابر نرخ سال گذشته و ارزانی مرغ به این شکل برای مردم تعریف شد.

پس از آن مرغ دو نرخه شد و توزیع مرغ دولتی در برخی فروشگاه های استان یزد با نرخ مصوب 4700 تومان آغاز شد و یک بار دیگر صفهای طولانی مردم در مقابل فروشگاه ها تشکیل شد.

گلایه های مردم/ به مرگ می گیرند که به تب راضی شویم

در این صفهای طولانی گلایه های مردم و دلخوری آنها از این گرانی ها به وفور به گوش می رسد.

یکی از شهروندان یزدی که خود را راننده بازنشسته معرفی می کند به خبرنگار مهر گفت: قیمت مرغ ناگهان از کیلویی 3600 به 8 هزار تومان رسید و وقتی قول ارزانی آن را دادند، در نهایت به 6800 با نرخ آزاد و 4700 با نرخ دولتی رسید.

وی افزود: با این اقدامات به نظر می رسد، برخی مسئولان به اصطلاح "به مرگ می گیرند که به تب راضی شویم".

وی تاکید کرد: این نحوه برخورد با مردم صبوری که هرگز اعتراضی از آنها صورت نگرفته، صحیح نیست و شایسته نیست برای هر چیزی مردم را به صفهای این چنینی کشید.

خانم تقریبا سالمندی نیز که در صف توزیع مرغ دولتی بود، گفت: از صبح زود در صف تهیه مرغ هستم و در هوای گرم یزد برای مراجعه به مراکز توزیع مرغ دولتی کلی دچار مشکل می شوم.

یکی از عرضه کنندگان مرغ هم به خبرنگار مهر گفت: گاهی روزها تقاضای مردم بسیار بیشتر از مرغی است که در اختیار ما قرار می گیرد و برخی روزها نیز صفها خلوت است.

وی گفت: مرغ های دولتی معمولا از ساعت هشت تا 10 صبح بین فروشگاه های تعیین شده برای عرضه مرغ دولتی در یزد توزیع می شود اما گاهی صفها از هفت صبح تشکیل شده است.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد مردم با دست خالی بر می گردند و با وجود اینکه به هر نفر تنها دو مرغ به عنوان سهمیه فروخته می شود، گاهی مرغ به نیمی از صف نمی رسد.

حرفهای تکراری مسئولان/ مرغ ارزان می شود

مردم گلایه های خود را دارند و به هر طریقی هست فشارها را تحمل می کنند و به قول معروف صورت خود را با سیلی سرخ می کنند اما مسئولان همچنان حرفهای خود را تکرار می کنند و از بهتر شدن وضعیت توزیع و قیمت مرغ خبر می دهند.

مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان یزد چندی پیش در نشست خبری خود به خبرنگاران گفت: مرغ به طور قطع ارزان می شود.

محمد مهدی زارع اظهار داشت: عمده ترین دلیل گرانی مرغ و فرآورده های لبنی، گران شدن نهاده های دامی است که دولت با خرید این نهاده ها و توزیع آن بین دامداران، به کاهش قیمت مرغ کمک کرده است.

وی تاکید کرد: مرغ در آستانه ماه مبارک رمضان که تقاضای مردم برای خرید آن بیشتر می شود، به طور قطع ارزانتر می شود و مردم نگرانی از این بابت نداشته باشند.

زارع همچنین با اشاره به ساماندهی توزیع مرغ در آستانه ماه مبارک رمضان اظهار داشت: علاوه بر مراکز عرضه مرغ دولتی،‌ نمایشگاه های ضیافت نیز در استان برپا می شود و مردم می توانند اقلام مورد نیاز خود از جمله مرغ با نرخ دولتی را از این نمایشگاه ها تهیه کنند.

مسئول توزیع مرغ در اداره صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز از توزیع روزانه 45 تا 55 تن مرغ گرم در استان یزد خبر داد.

مشکلی از لحاظ توزیع مرغ در یزد وجود ندارد/ مراکز عرضه کافی است

چینی زاده افزود: فروشگاه های بسیاری برای عرضه مرغ دولتی در استان یزد پیش بینی شده و مشکلی از این لحاظ گزارش نشده است.

وی عنوان کرد: فروشگاه رفاه مرکزی، فروشگاه 15 خرداد، فروشگاه فرهنگیان، اتکا، بازار شیلات، فروشگاه یزد طیور و بسیاری از واحدهای صنفی دیگر در استان یزد توزیع کننده مرغ به نرخ دولتی هستند.

چینی زاده در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که مردم چه زمانی می توانند مرغ را تک نرخه و بدون ایستادن در صف تهیه کنند، گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت تنها متولی توزیع مرغ دولتی است و اتحادیه ها و سایر دستگاه ها در این زمینه نقش تعیین کننده دارند.

بر این اساس بلاخره مشخص نیست مشکلی در زمینه توزیع مرغ در استان یزد وجود دارد یا خیر؟

مسئولان از تعدد مراکز توزیع خبر می دهند و مردم و البته عکسها و گزارشهای میدانی خبرنگاران رسانه های مختلف از محدودیت مراکز توزیع.

لزوم تغییر فرهنگها در مواجه با گرانی/ مردم به اندازه نیاز خرید کنند

البته آنچه در این میان نادیده گرفته شده است، فرهنگ برخی مردم در تهیه اقلام دولتی است.

عده ای بیش از حد نیاز خود اقدام به تهیه برخی اقلام می کنند که این امر به گرانی ها دامن می زند و سبب می شود سایر مردم از حق طبیعی خود محروم بمانند.

نظیر این اتفاق زمانی که شایعه کمبود برنج در کشور به راه افتاد یا زمانی که عده ای شایعه کردند که غلات در کشور نایاب می شود را نیز شاهد بودیم و در آن زمان نیز بدون اینکه کالایی نایاب شود، خرید و تقاضای بیش از حد مردم سبب گرانتر شدن کالاها شد ضمن اینکه عده ای محتکر و سودجو نیز در این میان به احتکار کالاها پرداختند و به شایعه قحطی برخی اقلام دامن زدند.

همدلی مردم بسیاری از مشکلات را حل می کند

همدلی مردم در شرایطی که وعده های مسئولان عملی نمی شود، بهترین گزینه است و به قول بزرگی، حداقل خودمان باید هوای خودمان را داشته باشیم تا از بحرانها عبور کنیم.

ناگفته نماند در این میان برخی نظارتها نیز تنها نام نظارت را با خود یدک می کشند زیرا اصلا اصولی نیست.

نظارت این نیست که فروشنده و توزیع کننده را در حالی که خود اقدام به تهیه و خرید مرغ با مثلا نرخ 4800 کرده است، موظف به فروش 4600 تومان کنند.

این داستان چند هفته ای در استان یزد اتفاق افتاد و بسیاری از توزیع کنندگان از این قضیه گلایه داشتند.

به هر حال امید می رود وضعیت بازار مرغ که این روزها نقل هر محفلی است، به زودی سامان یابد و وضعیت به گونه ای شود که تهیه اقلام هم در شأن مردم وفادار ایران به ویژه استان یزد باشد و هم در توان آنها.

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گزارش: نیره شفیعی پور

عکس: مسعود ساکی