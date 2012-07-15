اخراج نیروهای پیش دبستانی در مجلس بررسی می شود

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بررسی ساماندهی نیروی انسانی، اخراج معلمان پیش دبستانی و مربیان بهداشت از آموزش و پرورش از اولویتهای نمایندگان مجلس در بررسی عملکرد وزارت آموزش و پرورش است.

وی ادامه داد: اخراج نیروهای این وزارتخانه تحت عنوان معلمان پیش دبستانی و مربیان بهداشت، تخلف وزارت آموزش و پرورش است و باید این نیروها به استخدام آموزش و پرورش در آیند.

به گفته کوچکی نژاد، همچنین بحث تغییر نظام آموزشی و استقرار نظام 3-3-6 از دیگر موضوعاتی است که در جلسه کمیته آموزش و پرورش مجلس مورد بررسی قرار می گیرد و نمایندگان مغایرتهای این نظام را با سند تحول بنیادین مورد مطالعه و تحقیق قرار می دهند.