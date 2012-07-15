طرح تکمیلی واکسن فلج اطفال در ایرانشهر و دلگان در حال اجراست

مصطفی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این طرح که به صورت مراجعه حضوری به درب منازل اجرا می شود، 160 مامور بهداشتی همکاری می کنند.
وی گفت: طرح تکمیلی واکسن فلج اطفال که از اردیبهشت ماه آغاز شده است تا پایان تیرماه ادامه دارد.
وی افزود: ماموران بهداشتی ایرانشهر از زمان شروع این طرح تاکنون به درب منزل 30 هزار خانوار شهری، روستایی و عشایری ایرانشهر و دلگان مراجعه کرده اند که 20 هزار و 113 کودک زیر شش سال شناسایی شده اند.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر بیان داشت: از این تعداد فقط سه هزار کودک واکسن دریافت نکرده بودند که به آنها نیز واکسن خورانده شد.
وی گفت: از 26 مرکز بهداشتی و درمانی ایرانشهر و دلگان که وظیفه اجرای این طرح را بر عهده داشته اند، تاکنون فقط 16 مرکز توانسته اند کودکان منطقه خود را شناسایی و طرح تکمیلی را به پایان برسانند.
وی از خانوارهایی که تاکنون موفق به دریافت این واکسن نشده اند درخواست کرد با مراجعه به مراکز درمانی این واکسن را دریافت نمایند.
