  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۰

15 مصدوم بر اثر دو حادثه رانندگی جاده اهر - تبریز

15 مصدوم بر اثر دو حادثه رانندگی جاده اهر - تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر : بر اثر وقوع دو حادثه رانندگی در جاده اهر - تبریز 15 نفر مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر ، مسئول روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی ظهر امروز یکشنبه در این باره به خبرنگاران گفت: دیشب طی گزارشی که به مرکز اپراتوری اورژانس شهرستان هریس رسید از وقوع واژگونی خودرو مینی بوس در جاده اهر- تبریز کیلومتر 6 شیخ رجب اطلاع حاصل شد و آمبولانس فوریتهای پزشکی شیخ رجب ، ینگجه ، هریس و هلال احمر بیلویردی به محل حادثه اعزام و پس از بررسی صحنه حادثه و انجام اقدامات اولیه 9 مصدوم به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز انتقال داده شد.

حبیب حسینقلیزاده افزود: در این حادثه دو مصدوم به صورت سرپائی درمان شدند.
 
وی افزود: همچنین در برخورد پژو و پیکان که در ساعت 23 شامگاه دیروز در جاده خواجه - تبریز کیلومتر 12 به وقوع پیوست، چهار نفر مصدوم شدند و مرکز اپراتوری تبریز آمبولانس فوریتهای پزشکی خواجه و سرند شهرستان هریس و مناطق 2 و 11 تبریز را به محل اعزام و مصدومین به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز انتقال داده شدند.
 
حسینقلیزاده یادآور شد: در حوادثی که منجر به مصدومیت تعداد زیادی از افراد می شود ، افرادی که دچار مصدومیت جزئی شده اند و طبق تشخیص کادر فوریتهای پزشکی نیاز به انتقال آنها توسط آمبولانس نیست ، می توانند با وسیله شخصی به مراکز درمانی مراجعه نمایند.

کد مطلب 1650495

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها