15 مصدوم بر اثر دو حادثه رانندگی جاده اهر - تبریز

به گزارش خبرنگار مهر ، مسئول روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی ظهر امروز یکشنبه در این باره به خبرنگاران گفت: دیشب طی گزارشی که به مرکز اپراتوری اورژانس شهرستان هریس رسید از وقوع واژگونی خودرو مینی بوس در جاده اهر- تبریز کیلومتر 6 شیخ رجب اطلاع حاصل شد و آمبولانس فوریتهای پزشکی شیخ رجب ، ینگجه ، هریس و هلال احمر بیلویردی به محل حادثه اعزام و پس از بررسی صحنه حادثه و انجام اقدامات اولیه 9 مصدوم به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز انتقال داده شد.

حبیب حسینقلیزاده افزود: در این حادثه دو مصدوم به صورت سرپائی درمان شدند.



وی افزود: همچنین در برخورد پژو و پیکان که در ساعت 23 شامگاه دیروز در جاده خواجه - تبریز کیلومتر 12 به وقوع پیوست، چهار نفر مصدوم شدند و مرکز اپراتوری تبریز آمبولانس فوریتهای پزشکی خواجه و سرند شهرستان هریس و مناطق 2 و 11 تبریز را به محل اعزام و مصدومین به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز انتقال داده شدند.



حسینقلیزاده یادآور شد: در حوادثی که منجر به مصدومیت تعداد زیادی از افراد می شود ، افرادی که دچار مصدومیت جزئی شده اند و طبق تشخیص کادر فوریتهای پزشکی نیاز به انتقال آنها توسط آمبولانس نیست ، می توانند با وسیله شخصی به مراکز درمانی مراجعه نمایند.