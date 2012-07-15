پوشش بیمه ای داروهای ام اس و سرطان/ قطعی نشدن طرح بیمه زنان خانه دار

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله عمادی در نشست خبری به مناسبت روز بهزیستی و تامین اجتماعی که امروز در این وزارتخانه برگزار شد، افزود:‌ با توجه به مشکلاتی که بیماران خاص در پوشش داروهایی خود داشتند به همین دلیل براساس برنامه ریزی‌های به عمل آمده و با مصوبه دولت از این پس مشکل دارویی این بیماران تحت پوششش بیمه قرار می‌گیرد

به گفته وی، در این خصوص کارگروهی مشترک با وزارت بهداشت تشکیل شده به طوری که مصوبه تحت پوشش قرار گرفتن داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج به زودی برای اجرایی شدن ابلاغ می‌شود و همچنین 4 قلم داوری بیماران ام اس نیز جزو این گروه ها است

معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اجرای طرح پزشک خانواده نیز گفت: این طرح در شیراز و جنوب تهران اجرایی شده و طی دو سال آینده نیز اجرای سراسری آن آغاز می‌شود به طوری که با اجرای آن بسیاری از مشکلات حوزه سلامت برطرف خواهد شد.

وی تاکید کرد: اساسنامه سازمان بیمه سلامت از سوی دولت به تصویب رسیده و همچنین شورای نگهبان نیز آن را ابلاغ کرده و برای اجرایی شدن در انتظار ابلاغ هیات دولت هستیم که امیدواریم به زودی سازمان بیمه سلامت تشکیل شود.

عمادی با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت جایگزین سازمان بیمه خدمات درمانی و صندوق های بیمه‌ای در کشور می‌شود گفت:‌ در حال حاضر 17 صندوق بیمه‌ای در کشور فعال هستند که با تشکیل این سازمان تمامی آنها در سازمان بیمه سلامت ادغام می‌شوند.

وی گفت: تا کنون 300 هزار زن سرپرست خانوار در مناطق شهری و همچنین 174 هزار زن سرپرست خانوار در سطح روستاهای کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گرفتند به طوری که سهم کارفرمای آنها از سوی دولت پرداخت می‌شود.

تدوین آیین نامه نظام چند لایه تامین اجتماعی

معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین آیین نامه نظام چند لایه تامین اجتماعی خبر داد و گفت:‌ لایه اول این نظام مربوط به مساعدت اجتماعی، مرحله بعد بیمه پایه و سطح سوم آن نیز به بیمه‌های تکمیلی اشاره دارد که براساس تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه تهیه و به دولت ارسال شده که امیدواریم به زودی به تصویب برسد.

وی در مورد آیین نامه اورژانس اجتماعی نیز گفت: این آیین ماه در کمیسیون اجتماعی دلت امروز نهایی می‌شود و با تصویب دولت بسیاری از مشکلات مربوط به اورژانس اجتماعی در کشور بر طرف خواهد شد.

به گفته عمادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی عضو اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر شده است و همچنین در سال جاری همایش آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی و همچنین همایش ملی ارتقاء امنیت غذایی برگزار خواهد شد.

وی از تغذیه کودکان زیر 6 سال خبر داد و گفت: 150 هزار کودک در 7 هزار روستا مهد کشور تحت پوشش حمایت‌های ما قرار گرفته و از یک وعده غذای گرم برخوردار می‌شوند.

عمادی با اشاره به اینکه اعتبارات این طرح سال گذشته 11 میلیارد تومان بود گفت: در سال جاری قصد داریم اعتبار بیشتری برای اجرای طرح تغذیه رایگان کودکان اختصاص دهیم.

توزیع بسته های غذایی میان 50 هزار کودک مناطق محروم

به گفته وی توزیع بسته‌های غذایی برای 50 هزار کودک در مناطق محروم از دیگر اقداماتی است که با همکاری کمیته امداد اجرا می‌شود.

معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از طرح ارایه خدمات حمایتی به زنان باردار خبر داد و گفت: در سال جاری با همکاری وزارت بهداشت زنان باردار شناسایی شده و از خدمات حمایتی برخوردار می‌شوند.

عمادی از اجرای نظام سطح بندی خدمات حمایتی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح افراد نیازمند در سازمان‌های حمایتی در یک زمان و برنامه ریزی مشخصی توانمند شده و این گونه نیست که تا پایان عمر خود تحت پوشش خدمات نهاد مربوطه قرار بگیرند.

وی در خصوص افزایش 20 درصدی تعرفه‌های درمانی در سال جاری گفت: این افزایش براساس افزایش حقوق کارگران و کارمندان و میزان پرداختی آنها و همچنین اعتبار بیمه‌ها محاسبه شده است که امیدواریم با نظارت وزارت بهداشت و برنامه ریزی صحیح کیفیت ارایه خدمات درمانی در کشور افزایش پیدا کند.

معاون رفاهی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در قانون بودجه 6 هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت اختصاص یافته که امیدواریم بتواند در حوزه سلامت موثر باشد .

عمادی با تاکید بر اینکه 10 درصد مردم جامعه فاقد پوشش بیمه یا هستند تاکید کرد:‌ این در حالی است که 80 میلیون دفترچه بیمه در کشور توزیع شده است که ای امر نشان دهنده همپوشانی‌های بیمه‌ای است به همین دلیل براساس برنامه ریزی‌های انجام شده قصد داریم در خصوص رفع همپوشانی اقدام کرده و بیمه ایرانیان را در سطح گسترده برای افراد فاقد پوشش بیمه‌ای اجرایی کنیم.

بدهی یک هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح پزشک خانواده

وی گفت: افراد با پرداخت سالانه 60 هزار تومان می‌توانند تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار بگیرند و افراد نیازمند نیاز با مراجعه به کمیته امداد از حداقل پرداختی معادل 18 هزار تومان برخوردار شوند که البته قصد داریم براساس مصوبه دولت برای افراد نیازمند این مقدار را نیز به صفر برسانیم.

به گفته عمادی سطح یک پزشک خانواده رایگان است و در سطح دو نیز فرانشیز از 10 تا 5 درصد کاهش پیدا کرده است همچنین پزشکانی که سالمندان را ویزیت می‌کنند 20 درصد از سرانه موجود به آنها پرداخت خواهد شد.

وی از کسری یک هزار میلیارد تومانی برای اجرای این طرح خبر داد و گفت: بیمه‌ها از کمبود اعتبار برای اجرای طرح پزشک خانواده برخوردارند که رئیس جمهور قول مساعد برای جبران این ک سری را داده است.

وی افزود: سال گذشته 300 میلیارد تومان از مطالبات بازنشستگان کشوری بابت اجرای قانون خدمات کشوری پرداخت شد به طوری که به هر بازنشسته 250 هزار تومان تعلق گرفت و ماه گذشته نیز 170 هزار تومان به هر بازنشسته کشوری پرداخت شد.

معاون رفاهی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مجموع مطالبات بازنشستگان هزار و 830 میلیارد تومان است گفت:‌ متاسفانه سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری سود سهام به ما همکاری لازم را انجام نمی دهد که امیدواریم این مشکل برطرف و بزودی مطالبات بازنشستگان پرداخت شود.

وی از تدوین پیش نویس بیمه اجتماعی فراگیر خبر داد و گفت: پیش نویس آیین نامه این طرح تدوین و به زودی برای تصویب ارسال خواهد شد.

مطالبات 1200 میلیارد تومانی مراکز درمانی از بیمه ها

عمادی در خصوص مطالبات مراکز درمانی نیز گفت: در حال حاضر مراکز درمانی 1200 میلیارد تومان از بیمه‌ها طلبکارند که امیدواریم با برنامه ریزی‌های لازم و با توجه به اعتبارات دولت و همچنین محل وصول حق بیمه‌ها بتوانیم آن ر ا پرداخت کنیم.

وی همچنین بیمه زنان خانه دار نیز گفت: این طرح تا کنون هیچوقت به مرحله اجرا نرسیده و در حد طرح باقی مانده و باید یک کارفرمایی باشد تا بتوان زنان خانه درا را بیمه کرد به همین دلیل اجرای آن به مشکل برخورده است.

به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحی در این خصوص از سوی مرکز زنان و خانواده و وزارت رفاه در حال برسی است که در صورت تصویب به دولت ارسال می شود اما هم اکنون طرح بیمه زنان خانه دار قطعی نشده است.