به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه امیرعابدزاده، پسر دروازه بان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در نشستی با مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای پیوستن به این تیم به توافق نهایی رسید. وی پس از این نشست قرارداد داخلی سه ساله ای را با باشگاه پرسپولیس امضا کرد و قرار شده است که از فردا در تمرینات این تیم شرکت کند.

به گفته یک مقام مسئول در باشگاه پرسپولیس با وجود اینکه دروازه بان برزیلی به دلیل عدم صدور روادید نتوانست در ایران حضور پیدا کند، مسئولان این باشگاه همچنان به دنبال جذب یک دروازه بان خوب خارجی هستند.