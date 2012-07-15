هلوکاست در سوریه دروغی برای کسب منافع صهیونیست ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا غریب رضا در دومین دور همایش گفتگوی جوانان اسلام که صبح یکشنبه با حضور جوانانی از ایران و ترکیه، در اداره کل ورزش و جوانان قم برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب های امروز در جهان اسلام ثمره چند قرن فشار بر امت اسلامی است و آنقدر ظلم و ستم بر امت اسلام زیاد شده بود که دیگر هویت جمعی جهان اسلام تحمل این فشار را نداشت.



استفاده از عنوان بهار عربی برای انحراف افکار عمومی است



وی ادامه داد: دلیل اینکه در جمهوری اسلامی ایران از بهار عربی یاد نمی‌شود و انقلاب‌های منطقه بیداری اسلامی خوانده می‌شود این است که غربی‌ها و کشورهای متمایل به غرب تلاش دارند تا با عنوان بهار عربی این حرکت‌ها را یک فصل سیاسی قلمداد کنند که برایش پایانی وجود دارد.



غریب رضا در این باره افزود: همچنین این حرکت ها را به این دلیل صرفا عربی می خوانند که دیگر کشورهای مسلمان غیر عربی را از این جنبش ها دور نگه دارند، زمانی که ما از بیداری اسلامی یاد می کنیم در واقع از یک حرکت تمدنی امت اسلامی صحبت می کنیم که شروعش آغاز مبارزات و پایانش احیای اسلام است.



وی با بیان اینکه برای صحبت پیرامون مسائل سوریه لازم است به یک سیر تاریخی که این موضوع را موجب شده است نظر داشته باشیم، گفت: جهان اسلام پس از شکست اعراب از رژیم صهیونیستی دچار یک نا امیدی وسیعی شد و رهبران کشورهای اسلامی دیگر اعتقادی به مبارزه با اسرائیل نداشتند، رژیم صهیونیستی هم از این فضا نهایت استفاده را برد و خود را ارتش شکست ناپذیر منطقه معرفی کرد.



انقلاب اسلامی ایران نقطه اوج تمدن اسلامی معاصر است



دبیر تشکل جوان گفتگوی دینی معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان قم اضافه کرد: در واقع اگر منحنی سیر تمدن اسلامی در دوره معاصر ترسیم شود شاهد یک سیر نزولی هستیم، اما این سیر با یک نقطه اوجی دوباره حالت صعودی به خود می گیرد و نقطه اوج مذکور انقلاب اسلامی است که موجب شد مردم منطقه باور کنند که تغییر یک نظام سیاسی ممکن است.



وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) هیچگونه سلاحی به جز توکل بر خدا و مقاومت در مقابل ظالمان نداشتند، گفت: در واقع ایشان از هیچ قدرتی نهراسیدند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی مبارزه با رژیم صهیونیستی دوباره آغاز شد و نیروهای حزب الله و حماس با الگو گیری از مبارزات ایران وارد مبارزه با اسرائیل شده اند.



حجت الاسلام غریب رضا افزود: اینجاست که موضوع سوریه مطرح می شود، چرا که سوریه یکی از مرزهای مشترک با اسرائیل را داراست و البته همواره در مقابل مقاومت ایستادگی کرده است، رژیم صهیونیستی پس از سقوط حسنی مبارک در مصر احساس نا امنی می کند و به شدت به دنبال فشار به دولت سوریه برای انحلال حکومت کنونی است.



وی ضمن بیان این موضوع که جمهوری اسلامی ایران همواره بر انجام هرگونه اصلاحات که خواست ملت سوریه باشد تاکید دارد، اظهار داشت: اما نکته مهم این است که مسائل پیش آمده در سوریه ویژگی هایی دارد که نشان می دهد درگیری ها در سوریه نه به شکل یک انقلاب که به صورت یک فتنه صهیونیستی است.



تفاوت اوضاع در سوریه با انقلاب های کشورهای دیگر عربی



وی تاکید کرد: در همه انقلاب های مردمی در طول یک سال گذشته می بینیم که مردم همواره بر حرکت های غیر مسلحانه و صلح طلبانه تاکید دارند اما در سوریه اقدامات اعتراضی غیر مسالمت آمیز بوده است، همچنین انقلاب های سایر کشورهای عربی توسط مردم همان کشور و نه نیروهای بیگانه روی داده است اما در سوریه ما خلاف این موضوع را شاهد هستیم.



دبیر تشکل جوان گفتگوی دینی معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان قم ادامه داد: بعضی گروه های تند مذهبی مانند وهابیت رفتاری متناقض در حمایت از انقلاب ها داشته اند و از کشتار در بحرین و فلسطین حمایت می کنند اما مخالفت مسلحانه با حکومت سوریه را جزو وظایف دینی پیروان خود قلمداد می کنند، همچنین رسانه‌ها و هجمه‌های رسانه ای یک طرفه‌ای وجود دارد که کشورهای عربی و غربی در پیش گرفته‌اند و سعی در پنهان کردن واقعیت دارند.



وی با بیان اینکه باید به حرفه‌ای بودن صهیونیست‌ها در جنگ روانی توجه داشت، گفت: همان دروغی که در مورد هلوکاست منتشر کرده اند را امروز با نام هلوکاست سوریه انعکاس می‌دهند و این دروغ ها تنها برای حفظ منافع اسرائیل در منطقه است.



موضع جمهوری اسلامی ایران پیرامون سوریه



حجت الاسلام غریب رضا در پایان افزود: موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال سوریه چنین بوده است که همواره از مقامات حکومت این کشور تقاضا داریم تا اصلاحات سیاسی و اجتماعی که خواست مردم است را سریعا انجام دهد، الگوی ایران در سوریه این است که هرگونه نزاع مسلحانه را رد می کند و تاکید دارد که باید یک انتخابات ریاست جمهوری قانونی انجام شود اما ایران به هیچ وجهی اجازه نخواهد داد تا جنگی مسلحانه توسط ایادی اسرائیل در منطقه شکل بگیرد.

