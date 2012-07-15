انهدام باند سرقت از اتباع خارجی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر روز هفتم آذر سال یکی از اتباع کشورهای خارجی با مراجعه به کلانتری 113 بازار به مأموران گفت : توسط سرنشینان یک دستگاه خودرو سفید رنگ ، با دو نفر سرنشین ، که خود را مامور معرفی کرده بودند ، مورد بازرسی قرار گرفتم که در حین بازرسی بدنی گوشی تلفن همراه ، 425 دلار ، 8500 روپیه پاکستان و 95 هزار تومان پولی که همراه داشتم توسط آنها سرقت شد .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور دادیار شعبه اول دادسرای ناحیه 27 تهران، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با تشکیل پرونده با موضوع سرقتهای تحت پوشش مأمور، کارآگاهان اداره پنجم با بررسی سرقت های مشابه موفق به شناسایی تعدادی دیگر از مالباختگان که اغلب آنهااز اتباع سایر کشورهابودند، شدند که در تمامی آنها سارقان در پوشش مأمور به ویژه مأمور مبارزه با موادمخدر و آگاهی اقدام به بازرسی بدنی آنها می کردند. دزدان در یک لحظه با استفاده از غفلت مالباختگان ، اقدام به سرقت وجوه نقد ، گوشی های تلفن همراه و دیگر اموال باارزش همراه آنها کرده و بلافاصله از محل متواری می شدند.

دو نفر از مالباختگان در توضیح چگونگی سرقت وجوه نقد همراه خود به کارآگاهان عنوان کردند: 12 فروردین سال 90 در حال رفتن به هتل محل اقامت خود در خیابان سمیه بودیم که یک دستگاه خودرو سفید رنگ با دو سرنشین در مقابل ما توقف کرد و در حالیکه یکی از سرنشینان با ارائه کارتی که روی آن کلمه Police نوشته شده بود ، خواستار ارائه مدارک شناسایی ما شد که ما نیز با تصور اینکه آنها پلیس هستند ، کیف های خود را در اختیارشان قرار داده و آنها نیز پس از بررسی محتویات داخل کیف و بازپس دادن کیف از محل دور شدند . پس از دور شدن خودروی سفید رنگ متوجه شدیم مبلغ 5 هزار دلار از پول هایمان توسط آنها نفر سرقت شده است .

در ادامه تحقیقات و با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده از مالباختگان، کارآگاهان موفق به شناسایی تعدادی از خودروهایی شدند که سارقان با استفاده از آنها اقدام به سرقت کرده بودند .

بنا بر اطلاعات بدست آمده در طول رسیدگی به پرونده ، عمده سرقتهای انجام شده با استفاده از خودروهای مختلف مانند پژو پارس، سمند ، زانتیا و در رنگ های مختلف سفید ، سیاه ، نقره ای ، خاکستری و سبز رنگ، در مناطق مختلف سطح شهر تهران به ویژه در خانی آبادنو ، ونک ، چیتگر ، فلسطین ، تهرانسر ، بهارستان، انقلاب، بازار تهران انجام شده که در بیشتر سرقت ها ، سارقان با شناسایی اتباع سایر کشورهای مراجعه کننده به شعبات بانکی ، صرافی ها و دیگر مراکز تجاری ، اقدام به سرقت وجوهات نقد همراه آنها کرده بودند .

با توجه به تعدد سرقتها ، کارآگاهان اداره پنجم با استفاده از مشاهدات مالباختگان ، انجام چهره نگاری و بهره گیری از بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار موفق به شناسایی یکی از مجرمان حرفه ای به نام "حسین . س" 47 ساله شدند که پیش از این نیز بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف سرقت ، زورگیری ، اخاذی ، ایراد ضرب و جرح و جعل عنوان دستگیر و روانه زندان شده و آخرین بار نیز با گذاشتن قرار وثیقه از زندان خارج و متواری شده بود .

با شناسایی هویت یکی از متهمان ، کارآگاهان اداره پنجم در سلسله اقدامات پلیسی خود موفق به شناسایی دو برادر به عنوان همدستان حسین . س شدند . بررسی سوابق این دو برادر به اسامی "اصغر . ح" و "اکبر . ح" نشان داد که آن دو نیز از مجرمان سابقه دار در زمینه سرقت ، خیانت در امانت و موادمخدر و همچنین برادر یکی از مجرمان سابقه دار و حرفه ای به نام ناصر با بیش از 15 سابقه دستگیری به اتهام جرایم مختلف هستند که در سال گذشته فوت کرده است .

با شناسایی متهمان پرونده از سوی تعدادی از مالباختگان،کارآگاهان اداره پنجم با شناسایی مخفیگاه متهمان در مناطق مارلیک ، ملارد و فردیس کرج ، مخفیگاه آنها را تحت مراقبت های پلیسی قرار داده و 11 تیر امسال و در سه عملیات همزمان ، هر سه متهم را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها علاوه بر کشف مقادیر زیادی از انواع ارزهای کشورهای خارجی و انواع گوشی های تلفن همراه مسروقه موفق به کشف چندین دستگاه از انواع خودروهای سواری سمند ، پرشیا ، پراید در رنگ های مختلف شدند .

سرهنگ کارآگاه علی غیاثوند معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با توجه به شناسایی متهمان از سوی تعدادی از مالباختگان و احتمال افزایش دیگر جرایم احتمالی ، قرار قانونی برای هر سه متهم صادر و جهت شناسایی دیگر مالباختگان و جرایم ارتکابی در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند .به همین خاطر از تمامی شهروندان و مالباختگان به ویژه اتباع کشورهای خارجی که به این شیوه و شگرد مورد سرقت اموال و وجوهات نقد قرار گرفته اند دعوت می شود تا جهت شناسایی متهمان و طرح شکایات خود به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، واقع در خیابان وحدت اسلامی، مراجعه کنند.