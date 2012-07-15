کمیته توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان استان تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود دشوارگر گفت: در راستای تحقق سیاستهای کلی مقام معظم رهبری (دامت برکاته) مرتبط با صادرات در برنامه پنجم توسعه با رویکرد توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه، وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشت به منظور ارزیابی مستمر وضع موجود صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان دستورالعمل اجرایی کمیته در ابتدای سال جاری به استان ها ابلاغ کند.

وی حمایت از محصولات تولیدی دانش بنیان و رفع موانع توسعه تولید و صادرات این بخش را از اهداف راهبردی کمیته عنوان کرد و افزود: این سازمان در حال همکاری با پارک علم و فناوری استان و مراکز رشد و همچنین دستگاه ها و تشکل ها است تا واحدهایی که محصولات تولیدی آنها دانش بنیان است شناسایی و مزایا و تسهیلات برای افزایش تولید و صادرات آن را تعیین کنند.

این کمیته به منظور حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان که به منظور توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط می باشد تشکیل شده است.

پلمپ یک واحد صنفی طلافروشی

تنیده رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بستک بیان کرد: پس از اخذ شکایات مردمی توسط واحد ستاد خبری و شکایات مردمی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بستک بازرسان این اداره از واحد صنفی مذکور بازرسی به عمل آوردند، پس از بررسی فاکتورها مشخص شد که وی متخلف بوده و طلای 18 عیار را به جای 21 عیار به مشتریان خود عرضه کرده است.

وی عنوان کرد: پس از محرز شدن تخلف، پرونده تخلف این واحد صنفی طلافروشی تنظیم و به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد، وی طبق قانون نظام صنفی از سوی تعزیرات حکومتی به جهت تقلب در کسب به پرداخت مبلغ دو میلیون و 50 هزار و 160 ریال در حق شاکیان و پرداخت مبلغ 9 میلیون و 550 هزار و 640 ریال در حق دولت محکوم شد.

وی گفت: این واحد مذکور به علت تخلفات مکرر از سوی اتحادیه طلا و جواهر بستک به مدت سه روز تعطیل شد.

اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان در هرمزگان

عبدالمجید عبدلی زاده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اظهار داشت: با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، تقاضای مردم برای خرید اقلام پرمصرف و کالاهای اساسی سبد خانوار افزایش می یابد به همین سبب سازمان، اقدام به اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان همزمان با سراسر کشور در استان کرده است.

وی افزود: این طرح تشدید نظارتی در راستای کنترل بازار و مبارزه با افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات و جلوگیری از تخلفات اقتصادی در ماه مبارک رمضان اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این طرح از 15 تیرماه آغاز شده و تا 25 مردادماه سال جاری ادامه دارد، وی از برگزاری نمایشگاه طرح ضیافت (نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ویژه ماه مبارک رمضان) خبر داد و گفت: در طرح های ویژه نظارتی ، بازرسان سازمان ، در نمایشگاه ها هم مستقر خواهند بود و بر عملکرد غرفه داران نظارت می کنند.

کشف 50 هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرخمیر

فرمانده انتظامی شهرستان خمیر از کشف 50 هزار لیتر سوخت قاچاق گازوئیل از دو دستگاه کامیون بونکر در شهرستان خبر داد.

مصطفی خلیلی در این رابطه اظهار داشت : مأموران یکی از پاسگاه های ایست و بازرسی شهرستان در حین کنترل محور و خودرو های عبوری به دو دستگاه کامیون بونکر مشکوک و متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پر تلاش و خستگی ناپذیر شهرستان در بازرسی از خودروهای توقیفی 50 هزار لیتر گازوئیل قاچاق گازوئیل کشف و در این راستا رانندگان کامیون ها را دستگیر کردند، سوخت های قاچاق مکشوفه به همراه کامیون ها به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان انتقال و متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.