به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد صادق فربد ظهر یکشنبه در نخستین جلسه توجیهی شناخت اجمالی ویژگی های فرهنگی اجتماعی استان البرز که در سالن شهید رجایی استانداری البرز برگزار شده بود ضمن تشریح الگوی مطالعاتی مشخصی که برمبنای آن ویژگی های فرهنگی و اجتماعی استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: متاسفانه برای انجام این مطالعات و تدوین طرح آمایش این استان هیچ اطلاعات مدونی در دست نیست.

مطالعات فرهنگی در شهربدون هویت دشوار است

وی افزود: استان البرز هنوز هویت شناسی نشده است و برای شروع کار بسیار سختی است.

فربد عنوان کرد: سختی فرایند مطالعه کرج بالاخص در حوزه فرهنگی بسیار دشوار تر است.

کرج کلکسیون فرهنگ ها



وی افزود: تنوع و تعدد قومیت ها در این شهر به نحوی است که آن را به کلکسیونی از فرهنگ ها مبدل ساخته است، فرهنگ هایی که بعضاً هویت شناسی نشده است و هیچ آمار مدون و مشخصی در این خصوص وجود ندارد.

مشاور طرح آمایش شرق آینده گفت: مهاجرت اقوام مختلف در بازه زمانی کمتر از 25 سال موجب گردیده جمعیت و به تناسب آن قومیت ها به 125 درصد افزایش پیدا کند.

کرج فقط 45 درصد بومی دارد

وی ادامه داد: ازاین میزان جمعیت فقط 45 درصد بومی استان وشهرکرج هستند و 60 درصد مابقی را مهاجران سایر شهرستانها تشکیل می دهند.

کرج قطب جاذبه جمعیتی

دکتر فربد عنوان کرد: این روند در طول سالهای متمادی موجب گردیده تا کرج به قطب جاذبه جمعیتی مبدل شود و عمده علت آن نیز مجاورت با پایتخت و کارخانجات صنعتی و... بوده است.

وی در بخش دیگری درخصوص تعاریف گوناگونی که از مقوله فرهنگ می شود گفت: هرآنچه که جزوی از زندگی انسان را تشکیل می دهد فرهنگ محسوب می شود.

مشاور طرح آمایش شرق آینده گفت: مشکل ترین بخش درمطالعات آمایش استان البرز بخش فرهنگ آن است زیرا به تعداد افراد و نگرش ها فرهنگ ودیدگاه فرهنگی وجود دارد.

وی افزود: حتی قوی ترین طرح های فرهنگی نیز حرفی برای گفتن دارند زیرا فرهنگ موضوعی مطلق نیست که بتوان برای آن چهارچوب و دیدگاه مشخص کرد.

سرانه های فرهنگی استان البرز با جمعیت فعلی تطابق ندارد

فربد عنوان کرد: درحال حاضر تعداد سرانه های سینمایی دراستان به تناسب با جمعیت فعلی نیست و به دنبال آن سایر موارد مشابه نظیر مطبوعات، تعداد سرانه کتابخانه ها و... نیز متناسب با جمعیت کنونی نیست.

در پایان نخستین جلسه توجیهی شناخت اجمالی ویژگی های فرهنگی اجتماعی استان البرز پرسشنامه هایی بین نمایندگان دستگاه های اجرایی استان برای جمع آوری اطلاعات برای طرح آمایش استان البرز توزیع شد و قرار بر آن است این طرح به صورت کامل تا پاییز سال آتی تکمیل شود و از این طریق نقشه ای فرهنگی اجتماعی از شهر هزار فرهنگ کرج تدوین شود.