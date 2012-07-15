انتقاد جنبش دانشجوی از سر دلسوزی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیریان دفتر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت امروز یکشنبه در نشست خبری تشکل های دانشجویی که در دفتر مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان برگزار شده بود با بیان اینکه ویژگی‌های جنبش دانشجویی نسبت به احزاب و تشکل های سیاسی متفاوت است، افزود: ویژگی ها و فعالیت های جنبش دانشجویی پررنگ تر از احزاب وتشکل های دیگر است از این رو دانشجویان با جدیت در جهت تحقق این ویژگی‌ها فعالیت می کنند.



امیریان آرمان خواهی، عدالت طلبی، فعالیت عاری از قدرت خواهی و قدرت طلبی و مطالبه گری از مسئولان را مهمترین ویژگی جنبش دانشجویی دانست و افزود: این ویژگی ها باعث آن شده است تا جنبش دانشجویی و دانشجویان مطالبات خود را از مسئولان بیان کنند.



وی در ادامه اظهار داشت: اگر مسئولان فهم دقیقی ازجنبش دانشجویی نداشته باشند، دچار اشتباه می شوند.



امیریان با بیان اینکه در گذشته برخی از فعالان دانشجویی در جریان ضد انقلاب قرار گرفتند، افزود: این اقدام باعث آن شد که نگاه برخی از مسئولان به دانشجویان نگاه واقع بینانه ای نباشد اما با این حال امروز جنبش دانشجویی در مسیر اصلی خود قرار گرفته است و نباید انتقاداتی که از سوی دانشجویان مطرح می شود را به منزله مخالفت با نظام تلقی کرد بلکه تشکل های دانشجویی و دانشجویان فقط به دنبال مطالبه گری از مسئولان ذیربط هستند.

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه انتقادات جنبش دانشجویی از سر دلسوزی است افزود: جنبش دانشجویی تصمیمات و عملکرد قوا را با دقت زیر نظر دارند و نسبت به این اقدامات اظهارنظر می کنند. که شاهد آنیم که دستگاه قضا نسبت به این اقدام و عملکرد جنبش دانشجویی انتقادات زیادی دارد.



این فعال دانشجویی همچنین با بیان اینکه ما منکر اقدامات مثبت دستگاه قضا نیستیم، افزود: همان طور که قوه قضائیه به صورت جدی وارد عمل شده است و حکمی را برای یکی از فعالان دانشجویی صادر کرده انتظار می رود همان جدیت درباره پرونده بازداشتگاه کهریزک و حمله یک عده به مجتمع سبحان از سوی قوه قضائیه مورد توجه و اهمیت قرار گیرد.



وی در پایان گفت: رفتارهای دوگانه ای که از سوی قوه قضائیه اعمال می شود به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و این رویکردی که این قوه در نظر گرفته باعث آن می شود تا آسیب هایی را به بدنه قوه قضائیه و حتی نظام وارد کند.

