فايننشال تايمز ادعا كرد: ايران به پيشنهاد توقف برنامه هاي هسته اي خود پاسخ داد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه فايننشال تايمز ادعا كرد: پيشنهاد ايران كه به اطلاع دولت بوش رسيده است، اولين پاسخ به برخورد واحد آمريكا و اروپا كه شامل امتيازات اقتصادي و تهديداتي كه آمريكا و اروپا به دنبال نشستهاي بوش و رهبران اروپايي بر سر آن موافقت كردند، تلقي مي شود.



كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا روز گذشته با تاييد تغيير سياست آمريكا، اعلام كرد: آمريكا اعتراضاتي كه درباره پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني وجود دارد، لغو خواهد كرد . آمريكا همچنين امتياز معافيت قطعات هواپيماهاي تجاري ايران را بررسي خواهد كرد .



سه كشور فرانسه، انگليس و آلمان كه مذاكرات با ايران را هدايت مي كنند اعلام كردند اگر ايران به توقف داوطلبانه غني سازي اورانيوم و فعاليتهاي بازفرآوري پلوتونيم پايان دهد، از تلاشهاي آمريكا براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت حمايت خواهند كرد.



ديپلماتها و تحليلگران در واشنگتن ترديد دارند كه آمريكا و سه كشور اتحاديه اروپا، پيشنهاد ايران مبني بر حفظ تعداد اندكي از سانتريفوژهاي غني سازي اورانيم تحت بازرسي بين المللي را بپذيرند . طبق توافقنامه موقتي كه در ماه نوامبر با اروپا حاصل شد ايران اجازه يافت دهها سانتريفوژ از دهها هزار سانتريفوژي كه در حال ساخت داشت، حفظ كند.



مقامات آمريكايي در بيانيه هاي رسمي خود خواهان پايان دائم و كامل فعاليتهاي چرخه سوخت هسته اي ايران شدند. ديپلماتها خاطرنشان كردند كه درخواستهاي اين مقامات در اعلاميه رسمي وزارت امور خارجه آمريكا تصريح نشده است.